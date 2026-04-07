Liberan Bloqueo a la Altura de Laguna Larga de Cortés en la Carretera Pénjamo - La Piedad

Campesinos y transportistas desde las 11:00 de la mañana aproximadamente del pasado lunes 6 de abril bloquearon la carretera federal 90 en el tramo de Pénjamo - La Piedad en Guanajuato.

Desbloquean carretera transportistas y campesinos

Hoy martes 7 de abril el bloqueo fue liberado alrededor de las 10:00 la mañana después de haberse formado una fila de autos por más de 16 kilómetros.

Los manifestantes señalaron que piden se cumpla lo que se acordó con las autoridades federales.

Como la falta de apoyo con la compra del maíz que cosechan, mientras que los transportistas están inconformes por el aumento en el costo del diesel.

Conductores están tomando estas vías alternas

Algunos conductores para no quedarse varados en la carretera, tomaron la vía en sentido contrario hasta encontrar otras alternativas.

Otras personas tuvieron que llegar caminando a empresas que se encuentran por la zona, ya que su transporte de personal se quedó varado en el bloqueo.

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Hasta el momento el desbloqueo será por tiempo indefinido, sin descartar que durante el día se vuelva a cerrar la vialidad.

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Redacción N+

JIPV