Desaparece Noemí del Carmen Cuando Iba a su Trabajo en León, Activan Protocolo Alba

Familiares y amigos de Noemí del Carmen Álvarez Martínez, piden apoyo a la ciudadanía, ya que la joven de 32 años de edad, salió de su casa rumbo al trabajo, y ya no supieron más de ella, en el municipio de León, Guanajuato.

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De acuerdo autoridades municipales de León y de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, Noemí del Carmen, salió de su casa, el pasado primero de abril rumbo a su trabajo, pero conforme pasaron las horas, sus familiares ya no supieron nada de ella.

Y es que de acuerdo a lo mencionado sus papás, afirmaron que la mujer de 32 años, salió a su trabajo por la mañana, pero un par de horas después perdieron todo tipo de comunicación con ella, acción que les llamó la atención.

En ese momento, se pusieron en contacto con personal de su trabajo, quienes les confirmaron que Noemí del Carmen no había llegado, por lo que de inmediato pidieron apoyo a los números de emergencia.

Asimismo, familiares y amigos comenzaron una campaña de búsqueda con varios conocidos cercanos, pero desafortunadamente no tuvieron respuesta positiva, hecho que les llamó más la atención.

Autoridades activan protocolo Alba para buscar a Noemí del Carmen

Conforme pasaron las horas, autoridades municipales también pidieron el apoyo de dependencias estatales, quienes activaron el protocolo Alba para dar con el paradero de Noemí del Carmen Álvarez Martínez.

De igual manera, familiares dieron más detalles sobre cómo salió vestida ese día Noemí del Carmen, usando una playera blanca y una licra negra, además de que la joven de 32 años, también tiene un tatuaje en el antebrazo derecho.

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