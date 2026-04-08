Dos Adultos Mayores Murieron Dentro de su Casa Aparentemente por un Asalto en León, Guanajuato

La noche del pasado martes se registró un presunto asalto dentro de una casa en calles de la colonia La Moreña en León, Guanajuato.

Familiares encuentran a la pareja de adultos fallecidos

En el domicilio vivían una pareja de adultos mayores, quienes fueron encontrados sin vida por sus propios familiares.

Fue alrededor de las 22:00 horas cuando se reportó a la Central de Emergencias 911 sobre un presunto robo y dos personas mayores inconscientes.

Al llegar autoridades al lugar, se entrevistaron con familiares de la pareja de adultos mayores, quienes les informaron que no estaban varios artículos de la casa, ni un auto.

A pesar de un operativo de búsqueda no se logró detener a nadie

Paramédicos se encargaron de brindar atención médica a los adultos mayores, pero ya solo pudieron corroborara que ya no contaban con signos vitales.

Por lo que la zona fue acordonada para que elementos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato comenzaran con las indagatorias.

Aunque autoridades de seguridad implementaron un operativo de búsqueda no se logró la detención de ninguna personas.

Te podría interesar: Dos Asesinatos se Registraron en Guanajuato en Menos de Una Hora; Esto se Sabe

Personal del Servicio Médico Forense estuvieron a cargo del levantamiento de los cuerpos para practicarles la necropsia que determine su identidad y causas de muerte.

Historias recomendadas:

Redacción N+

JIPV