Romina Sale al Centro de Salvatierra y Ya No Regresa a Casa; Emiten Ficha de Búsqueda

Autoridades del Municipio de Salvatierra y del Estado de Guanajuato piden el apoyo de la ciudadanía, para dar con el paradero de Romina Barcenas Maldonado, de 15 años de edad, quien salió de su casa el 8 de abril y ya no regresó.

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De acuerdo a información brindada por sus papás, Romina, había salido por la mañana de su casa al centro de Salvatierra, Guanajuato, pero conforme pasaron las horas, sus familiares notaron que ya no se comunicaba.

Lo anterior, después de que pasaran un par de horas de que saliera de su casa, sus familiares comentaron que perdieron comunicación con ella, y los mensajes de WhatsApp, ya no le llegaban a su celular.

Esto provocó que sus papás y familiares comenzaran a preguntar a sus amistades cercanas sobre su ubicación, pero al notar que no tenían resultado positivo o noticias sobre ella, no dudaron en llamar a los números de emergencia.

Los primeros en llegar a la casa de Romina, fueron los policías municipales de Salvatierra, quienes obtuvieron información sobre la menor de edad, para que se comenzará una campaña de búsqueda.

Autoridades estatales se suman a la búsqueda de Romina

Con el paso de las horas y al no saber nada de ella, la dependencia de Seguridad municipal, contacto a autoridades del Estado, siendo la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, quien apoyaría en esta búsqueda.

Asimismo, emitieron una ficha de búsqueda que se comparte a nivel nacional que ayude a localizar a Romina, destacando entre los detalles que la última vez fue vista en el centro de Salvatierra y llevaba una sudadera negra con un pantalón azul, además de unos tenis blancos.

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