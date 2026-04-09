Piden Ayuda para Rescatar a “Choco“, Perro Abandonado en León, Guanajuato

Habitantes de la calle Aquiles Serdán, en la colonia Barrio Arriba, piden apoyo de las autoridades de León, Guanajuato o de alguna institución, para rescatar a un perrito que se encuentra abandonado en una vivienda deshabitada.

Nota Relacionada: Roban a Mujeres Más de 100 Mil Pesos Dentro del Banco en Celaya Guanajuato

Y es que de acuerdo a los vecinos, Choco, como se llama el perrito, lleva mucho tiempo encerrado y solo, señal que fue abandonado en esta casa que se encuentra deshabitada desde hace tiempo.

Ante ello, los mismos colonia han hecho lo posible por darle de comer y agua al perrito, pero desafortunadamente, lleva mucho tiempo encerrado y hoy en día, tiene una infección en los ojos, lo que le impide hacer muchos movimientos.

Esto ha provocado que pidan ayuda a las autoridades del municipio para que atiendan el caso de maltrato animal, pues Choco, lleva varios meses encerrado en esta vivienda que se encuentra sola.

Es importante mencionar, que en la casa hay un letrero que dice que el perrito se encuentra siendo atendido y diario es visitado desde diciembre del 2025, pero los vecinos afirman que esto no es cierto y que han dejado abandonado a Choco.

Historias recomendadas:

NLD