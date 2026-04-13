Conductor fue Asesinado Mientras Esperaba en un Semáforo en Celaya, Guanajuato

La tarde del domingo 12 de abril se registró un ataque armado en calles de la colonia Los Laureles, en Celaya, Guanajuato, resultando una persona sin vida.

La víctima esperaba el cambio del semáforo cuando fue atacado

Eran aproximadamente las 3:30 de la tarde cuando se escucharon detonaciones de arma de fuego.

Segundos después, testigos se percataron de los hechos por lo que llamaron a la Central de Emergencias 911 para pedir apoyo.

Paramédicos llegaron al cruce de las avenidas El Sauz y Oro para brindarle atención médica a la víctima.

El fallecido respondía al nombre de Alfredo “N”

El hombre se encontraba a bordo de una camioneta cuando una persona se le acercó a su ventana y le disparó.

Para después huir a bordo de una motocicleta que lo esperaba cerca del lugar.

La persona fallecida se llamaba Alfredo de 47 años de edad, quien fue trasladado a un anfiteatro para determinar las causas exactas de su muerte.

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La Fiscalía General del Estado de Guanajuato, será la encargada de investigar y esclarecer los hechos.

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Redacción N+

JIPV