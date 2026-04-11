Detienen a Dos Hombres con Armas y Drogas en Calles de Valle de Santiago, Guanajuato

Autoridades de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato en conjunto con las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, lograron la captura de dos hombres en posesión de armas, drogas y una motocicleta con reporte de robo en Valle de Santiago, Guanajuato.

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Los hechos ocurrieron cuando elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado realizaban un patrullaje de rutina por calles de Valle de Santiago, cuando en cierto momento notaron la presencia de dos hombres a bordo de una motocicleta con actitud sospechosa.

Ahí, los uniformados les marcaron el alto, pero los motociclistas al ver la actitud de los policías, de inmediato aceleraron su paso tratándose de dar a la fuga, acción que no lograron llevar a cabo.

Metros más adelante, los dos hombres fueron alcanzados por las unidades de seguridad y detenidos, por lo que de inmediato comenzó una inspección sobre su persona ante su actitud sospechosa.

Ahí, en primer lugar notaron que la motocicleta contaba con reporte de robo, por lo que los dos hombres fueron momentáneamente detenidos mientras inspeccionaban mochilas que llevaban consigo.

Encuentran armas, drogas y un inhibidor de señal a los hombres detenidos

En esta misma acción, los elementos de las Fuerza de Seguridad Pública del Estado encontraron también que los dos hombres traían un arma larga, un arma corta, cartuchos útiles y dosis de cristal, así como portaban un equipo inhibidor con 16 antenas utilizado para bloquear señales.

Ante ello, los uniformados procedieron a detener a los dos hombres y aseguraron toda la mercancía que traían los motociclistas, además de también resguardar la motocicleta que contaba con reporte de robo para que la Fiscalía comience con las indagatorias correspondientes.

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