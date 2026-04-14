Hombre Muere Asesinado a Balazos en Taller Mecánico de Guanajuato; Mujer Resulta Lesionada

La noche del pasado lunes 13 de abril se registró un ataque armado en la colonia 10 de Mayo en León, Guanajuato.

Dos personas se encontraban afuera de un taller mecánico cuando fueron sorprendidas por hombres armados quienes les dispararon en varias ocasiones. Tras el ataque, vecinos llamaron a la Central de Emergencias 911, mientras los responsables huían del lugar con rumbo desconocido.

Una de las víctimas de entre 35 a 40 años murió en el lugar

Al llegar paramédicos, comenzaron brindando atención médica a las víctimas, confirmando la muerte de un hombre.

Quien aparentaba entre los 35 y 40 años de edad, por lo que tuvo que ser levantado por personal del Servicio Médico Forense y trasladado a un anfiteatro en Guanajuato, Capital. Su cuerpo quedó tirado sobre la banqueta a un lado de un poste de cemento, siendo tapado con una manta de color azul.

La mujer lesionada fue identificada como Beatriz Flores de 34 años

Tras la confirmación de la muerte del hombre, la mujer también atacada, resultó con lesiones de arma de fuego. Por lo que fue trasladada a un hospital de manera urgente, siendo identificada como Beatriz Flore Granados de 34 años de edad.

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Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, serán los encargados de realizar las investigaciones pertinentes. Hasta el momento no se han reportado personas detenidas por los hechos, a pesar de la implementación de un operativo de búsqueda.

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Redacción N+

JIPV