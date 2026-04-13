Muere Minero Guanajuatense en Sinaloa, su Familia Pide Apoyo Para su Traslado de Regreso

La identificación de Abraham Aguilera Aguilera, tercer minero extraído de la mina Santa Fe en El Rosario, Sinaloa, fue confirmada la noche del sábado.

Fue el tercero en ser extraído y el único sin vida.

Piden apoyo al gobierno municipal de Guanajuato

Familiares hicieron una petición pública de a la alcaldesa capitalina para agilizar el traslado de su cuerpo a Guanajuato en la publicación de condolencias de la presidenta.

En la publicación de la presidenta municipal, Samantha Smith, en facebook, una usuaria identificada como Lorena González escribió: solicitamos apoyo para que su traslado sea lo más breve posible. La solicitud no recibió respuesta en los comentarios.

En tanto la dirección de Comunicación Social del municipio de Guanajuato, se reservó información sobre el tema, bajo el argumento de privacidad y solicitudes de la familia.

Sólo confirmo que el secretario de Seguridad Ciudadana mantiene contacto con la esposa para dar acompañamiento y ofrecer el apoyo que se pueda requerir.

La noche del sábado se confirmó la muerte de Abraham Aguilera

Fue el sábado a las 7:24 de la noche cuando la Coordinación Nacional de Protección Civil informó la identificación de Abraham Aguilera, de 33 años, originario de Guanajuato y residente en la capital del estado como el minero extraído sin vida días atras.

El comando unificado mantiene las labores de rescate en la mina, mientras en Guanajuato se espera el traslado del cuerpo de Abraham Aguilera Aguilera.

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Este domingo su esposa, Claudia Álvarez, compartió en sus redes un mensaje de despedida para su esposo.

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Redacción N+

JIPV