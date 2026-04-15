Seis Pasajeros del Metrobús en Puebla Terminan Lesionados durante un Incidente Vial

La tarde de este miércoles 15 de abril de 2026 seis usuarios de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) en Puebla resultaron lesionados luego de que una de las unidades se viera involucrada en un incidente vial.

De acuerdo con el conductor, mientras transitaba por la colonia Constitución de 1917 en la capital poblana, un vehículo le hizo un corte de circulación, por lo que tuvo que frenar de forma brusca.

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Seis lesionados tras incidente vial de unidad de RUTA Puebla en la colonia Constitución de 1917

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del Estado de Puebla atendió un accidente vehicular registrado en la colonia Constitución de 1917, en la capital poblana.

De acuerdo con el conductor de una unidad de RUTA, un corte de circulación provocó un frenado brusco, lo que ocasionó que seis pasajeros resultaran lesionados, sin impacto con otro vehículo.

Personal de emergencia realizó la valoración prehospitalaria, cuatro personas presentaban lesiones menores que no ameritaban traslado, mientras que dos personas fueron clasificadas para atención médica por policontusiones y probable luxación en extremidades superiores.

Estos dos últimos usuarios lesionados tuvieron que ser trasladados a un hospital para su atención médica, en coordinación con Protección Civil Municipal de Puebla capital.

Choca unidad de transporte público con automóvil clásico en colonia El Carmen de Puebla

Una colisión lateral entre la unidad 16 de la Ruta 4 de transporte público y un automóvil clásico se registró en la 4 sur, entre 13 y 15 oriente de la Colonia El Carmen en la ciudad de Puebla, la mañana de este miércoles.

El incidente ocurrió cuando el conductor del automóvil deportivo encendió su unidad para salir del cajón de estacionamiento en el que se encontraba e incorporarse al cuerpo central de la vialidad, siendo impactado por el microbús.

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No hubo personas lesionadas, sin embargo, los daños en ambas unidades, sobre todo en el vehículo de 60 años de antigüedad, eran más que evidentes.

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Con información de N+

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