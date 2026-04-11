Por Segunda Vez en Días Consecutivos Vuelca un Automóvil en Zanja de la Autopista México-Puebla
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Un fuerte accidente dejó como saldo lesiones en un conductor que no tomó a tiempo la salida hacia el Bulevar Carmen Serdán.
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La noche de este sábado 11 de abril un automovilista sufrió un accidente en la misma zanja de la autopista México-Puebla donde la mañana del día anterior, cayó otro vehículo.
El percance vial ocurrió a la altura de San Felipe Hueyotlipan, justo en la desviación hacia el Bulevar Carmen Serdán de la ciudad de Puebla. En el punto ya no hay valla de contención metálica debido a los percances recientes y la falta de señalización adecuada.
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Sobrevive conductor a accidente sobre la autopista México-Puebla
El choque del automóvil de la marca Mazda color blanco provocó lesiones al conductor, quien logró sobrevivir y fue atendido por paramédicos para su traslado a un hospital de la capital poblana.
Las bolsas de aire reventaron después de que el vehículo cayó sin control a la zanja de por lo menos un metro de altura, en el tramo de la autopista donde no hay ninguna estructura de contención, con sentido a los estadios.
Vuelcan dos automóviles en días consecutivos en la misma zanja de la autopista
En el mismo punto, la mañana del viernes 10 de abril un vehículo cayó en la misma zanja luego de perder el control. En semanas recientes un camión que transportaba garrafones cayó en el mismo lugar.
Los ocupantes del vehículo fueron atendidos debido a las lesiones. En la zanja hay rastros de otros accidentes ocurridos en semanas recientes y años pasados.
Reportan accidentes constantes en la desviación a San Felipe desde la pista
En esta misma desviación hace algunos años motociclistas se accidentaron y perdieron la vida. Al interior de la zanja se observa el altar con una cruz.
Esta desviación ha representado un peligro por la nula visibilidad no toman a tiempo la incorporación a la autopista, provocando las volcaduras constantes.
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Con información de N+
JAPR