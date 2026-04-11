Conductor Destroza su Auto tras Chocar Contra un Remolque en Puebla; Provocó Cierres Viales

La tarde de este sábado 11 de abril dos automóviles y un remolque protagonizaron un fuerte choque cuando circulaban sobre la Avenida Las Torres a la altura de la Diagonal Papagayo en la colonia Tres Cruces de Puebla.

El accidente dejó totalmente destrozado uno de los vehículos particulares el cual quedó incrustado en el remolque por lo que fue necesario apoyo especial para su retiro.

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Carambola provoca cierre por varios minutos en la Avenida Las Torres de Puebla

Testigos del choque múltiple dieron aviso al número de emergencias por lo que elementos de Protección Civil y de la Secretaria de Seguridad Ciudadana arribaron al sitio. La zona quedó cerrada temporalmente mientras se realizaban labores de control de riesgos por derrame de combustible.

Además, en el lugar se brindó atención prehospitalaria a dos personas lesionadas quienes hasta el momento no se reportan graves. Minutos después llegó una grúa para retirar las unidades afectadas y poder liberar el paso en el Bouelvard Las Torres.

Automovilistas tuvieron que tomar vías alternas para llegar a sus destinos, sin embargo, la circulación volvió a su normalidad luego de la atención de este accidente.

Protagoniza Autobús Accidente en Autopista México-Puebla en Puente La María

Volcadura de camión provoca tráfico intenso en caseta de la Autopista Puebla-Atlixco

Un camión tipo torton que transportaba toneladas de fruta y verdura volcó la tarde del sábado en la caseta de cobro de la Vía Atlixcáyotl en la Autopista Puebla-Atlixco.

Al parecer una falla mecánica provocó que el conductor perdiera el control de la pesada unidad, la cual quedó sobre el costado derecho. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas ni víctimas que lamentar, únicamente daños materiales y la pérdida de la mercancía, principalmente jitomate, el cual quedó esparcido sobre la carpeta asfáltica.

Por las labores de limpieza y retiro del vehículo hubo tráfico intenso en la zona por varios minutos, sin embargo la circulación ya se reporta libre.

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Con información de N+

MCS