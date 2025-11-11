Asalto a Joyería CDMX Hoy: Clientes se Resguardan en Plaza San Jerónimo, Alcaldía Álvaro Obregón

Una balacera en la Plaza San Jerónimo, provocó pánico esta noche, martes 11 de noviembre 2025, entre clientes y empleados, en la Alcaldía Álvaro Obregón; esto sabemos del caso.

A través de redes sociales, se dieron a conocer las imágenes en las que se observa cuando las personas buscan refugiarse luego de escuchar varias detonaciones.

SSC confirma robo a una joyería

La secretaría de Seguridad Ciudadana informó que policías capitalinos fueron alertados del robo de mercancía de una joyería localizada al interior de una plaza comercial ubicada en la colonia Jardines del Pedregal, de la alcaldía Álvaro Obregón.

La SSC indicó que operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente, reportaron un robo en un negocio ubicado en una plaza en las avenidas Periférico Sur y San Jerónimo, por lo que el personal en campo se acercó a verificar la situación.

Al llegar, se entrevistaron con la empleada de una joyería quien refirió que, momentos antes, ingresaron varios sujetos que portaban capuchas, quienes rompieron las vitrinas y sustrajeron relojes, pulseras y cadenas de oro.

Custodio de empresa de valores disparó al aire

De acuerdo con la SSC, la empleada indicó que, al percatarse de lo ocurrido, un custodio de una empresa de traslado de valores que se encontraba en el local, realizó dos detonaciones al techo, sin que se registraran personas lesionadas.

El gerente de la joyería presentó una denuncia formal, y dieron parte de lo ocurrido al agente del Ministerio Público. En tanto, ya se analizan las cámaras de videovigilancia de la zona, para identificar a los posibles responsables.

