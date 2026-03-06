Balacera en CDMX: ¿Qué Pasó en Azcapotzalco y Por Qué 2 Cuerpos Fueron Encontraron en Naucalpan?

Durante la noche de ayer, 5 de marzo de 2026, fueron localizados dos cuerpos en el interior de un taxi en los límites de la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México (CDMX), y el municipio de Naucalpan, en el Estado de México (Edomex).

Según los testimonios de algunos vecinos, el taxi donde se encontraton los cuerpos fue empujado desde calles de Azcapotzalco en la CDMX hacia el municipio mexiquense de Naucalpan.

Una cámara de seguridad captó el momento en que el taxi fue abandonado en la zona limítrofe de la alcaldía Azcapotzalco y el municipio mexiquense de Naucalpan, en la escena, dos personas empujan el vehículo, hay actividad en la calle, personas transitan y así sin más, la unidad es dejada en la vía pública.

Las víctimas presentaban disparos de arma de fuego. Elementos de la Secretaría de la Defensa (DEFENSA) y Guardia Nacional resguardaron la zona en espera de los servicios periciales. Además, los policías que participaron en el hallazgo están bajo investigación.

Investigan a policías por alteración de la escena del crimen

Tras el hallazgo de estos cuerpos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX informó que inició una carpeta de investigación administrativa y se notificó a la Fiscalía capitalina, tanto del homicidio, como de la alteración de la escena del crimen.

Mientras se desarrollan las investigaciones y se fincan responsabilidades, los uniformados directamente involucrados y los mandos responsables de su supervisión serán cesados del cargo.

La SSC señaló que no tolerará conductas o prácticas contrarias a los principios, normas y códigos que rigen a la institución. Aseguró que todos los hechos ilícitos en los que estén involucrados policías, serán investigados y sancionados.

Al respecto, el Gobierno de Naucalpan, Estado de México, informó que elementos de la Guardia Municipal acudieron al lugar de los hechos y activaron los protocolos correspondientes. Al revisar el vehículo, se confirmó el hallazgo de los dos hombres muertos.

El gobierno municipal destacó que no se registraron detonaciones de arma de fuego ni hechos violentos relacionados con el hallazgo.

Indicó que corresponde a la autoridad ministerial determinar el lugar y las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

