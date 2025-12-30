Otra Balacera en CDMX: Disparan contra Auto y Matan a Hombre Hoy en Venustiano Carranza

Este 30 de diciembre de 2025 se desató una nueva balacera en la Ciudad de México (CMDX), pero ahora en la alcaldía Venustiano Carranza, donde sujetos a bordo de una motocicleta dispararon contra los tripulantes de un vehículo particular, uno de los cuales murió al recibir impactos en la cara y el cráneo.

En una tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina dio a conocer que los hechos ocurrieron en las calles Japón y Jerusalén, de la colonia Romero Rubio.

Luego del reporte de la balacera, los policías capitalinos realizaron una persecución en la alcaldía Gustavo A. Madero y lograron la detención de dos presuntos responsables, agregó.

Video relacionado: Robo, Balacera y Persecución: Así Fue el Asalto Dónde Murió un Policía en CDMX.

Así ocurrió la balacera hoy en CDMX

La SSC explicó que los policías en campo fueron alertados por operadores del Centro de Comando y Control (C2) Norte, sobre un reporte de disparos en la alcaldía Venustiano Carranza.

Al llegar al sitio, observaron a un hombre de 40 años de edad y a una mujer de 24 años, heridos al interior de un automóvil particular color blanco.

Paramédicos llevaron a la mujer a un hospital con heridas de arma de fuego en el glúteo izquierdo y en la pierna derecha.

Mientras que al hombre lo diagnosticaron sin signos vitales con lesiones en la cara y el cráneo, motivo por el que la zona fue acordonada y se informó a las autoridades ministeriales para los servicios periciales correspondientes.

Según las primeras declaraciones, cuando las víctimas circulaban por la zona, dos sujetos a bordo de una motocicleta color rojo con negro se les emparejaron, les apuntaron con una pistola y les dispararon.

Video relacionado: Balacera, Persecución y un Auto Abandonado en Periférico con Una Caja Fuerte; ¿Qué Pasó en CDMX Hoy?

Persecución y detención de responsables

Ante el hecho violento, el C2 Norte implementó un cerco virtual y dio seguimiento a la ruta de escape de los posibles responsables.

Los ubicó en la colonia San Juan de Aragón, de la alcaldía Gustavo A. Madero, y avisó a los uniformados en campo.

Luego de unos instantes observaron el paso de la motocicleta, por lo que los policías implementaron patrullajes de reconocimiento y los interceptaron en la avenida 412 y la calle 1503.

Durante una revisión, los uniformados les hallaron dos armas de fuego cortas y 15 cartuchos útiles.

Al momento de realizar la detención, los oficiales se percataron que el probable responsable de 20 años de edad presentaba una herida en el glúteo izquierdo, por lo que fue llevado a un hospital bajo custodia.

Mientras que el otro joven, de 18 años de edad, fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien integrará la carpeta de investigación y definirá su situación jurídica.

La SSC agregó que el detenido de 20 años de edad cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en el año 2024 por el delito de robo agravado.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb