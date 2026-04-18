Balacera Hoy en Azcapotzalco: Sujeto Armado Mata a Balazos A Automovilista
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Los atacantes lograron huir del lugar; ya los buscan por medios de cámaras del C5
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Una balacera registrada la tarde de hoy sábado 18 de abril en calles de la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México, dejó como saldo a un hombre sin vida por impacto de arma de fuego.
Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Granjas y Rabaul, donde, de acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba a bordo de su camioneta cuando fue atacada por sujetos armados. Tras la agresión, comerciantes de la zona alertaron a los servicios de emergencia, lo que generó una rápida movilización policiaca.
Buscan a agresores
Al lugar arribaron elementos de la secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes acordonaron la zona e iniciaron un operativo para tratar de identificar y localizar a los presuntos responsables. Paramédicos también acudieron al sitio; sin embargo, el hombre ya no contaba con signos vitales.
Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque.
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