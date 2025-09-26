Balacera en Colonia Gertrudis Sánchez Hoy: Ataque Directo Deja un Muerto en la GAM
Luego de la balacera, la zona quedó acordonada y se desplegó un dispositivo de seguridad para dar con los responsables
Un hombre fue asesinado hoy, 26 de septiembre de 2025, durante una balacera en la colonia Gertrudis Sánchez, alcaldía Gustavo A. Madero
La mañana de este viernes, 26 de septiembre de 2025, se registró una balacera en la colonia Gertrudis Sánchez en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México (CDMX).
Según los primeros reportes, dos sujetos a bordo de una motocicleta ataracron a balazos de manera directa a la víctima, en la calle Oriente 171 de dicha alcaldía, para luego escapar por Edurdo Molina.
Homicidas escapan luego de balacera
El hombre de aproximadamente 30 años quedó tendido en el pavimento al recibir al menos cuatro impactos de bala, al parecer se trata de un vecino de la zona.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron al lugar de los hechos, donde permanece el cuerpo. Se espera el arribo de servicios periciales.
Luego de la balacera, la zona quedó acordonada y se desplegó un dispositivo de seguridad para dar con los responsables.
