Balacera Cerca del Metro Ricardo Flores Magón: Motociclistas Disparan en la Cabeza a Conductor

Una balacera se registró en las inmediaciones de la estación Ricardo Flores Magón del Metro de la Ciudad de México (CDMX); autoridades informaron hoy, 23 de septiembre de 2025, que el ataque fue contra el conductor de una camioneta, quien resultó con disparos en la cabeza. Aquí te damos los detalles de lo que pasó en Avenida Oceanía, en la alcaldía Venustiano Carranza.

N+ reportó en vivo que el ataque a tiros se registró la noche del lunes, 22 de septiembre de 2025, en la Avenida Oceanía, a la altura de la calle Norte 25, en inmediaciones de la estación del Metro Ricardo Flores Magón, de la Línea B, que va de Ciudad Azteca a Buenavista.

Video: Balacera en la Venustiano Carranza: Balean a Automovilista en Inmediaciones del Metro Ricardo Flores Magón, CDMX

Noticia relacionada: Asesinato en CCH Sur: Convocan a "Marcha Ruidosa" Hoy en Ciudad Universitaria por Muerte de Alumno

¿Qué pasó en inmediaciones del Metro Ricardo Flores Magón?

Este martes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) detalló, en un comunicado, que sujetos a bordo de una motocicleta color negro dispararon directamente contra el conductor de una camioneta blanca, que circulaba sobre Avenida Oceanía.

Por el ataque a tiros, el conductor de la camioneta -de 38 años de edad- resultó con dos heridas de bala: una en la cabeza y otra en la mandíbula, del lado izquierdo.

La víctima fue trasladada a un hospital para su atención médica.

La SSC señaló que los presuntos atacantes huyeron del lugar luego de perpetrar el atentado.

La dependencia agregó que por este ataque, se dio parte al agente del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes y que también se están revisando las cámaras de videovigilancia para identificar a los presunto responsables de la agresión contra el conductor de la camioneta.

Un hombre que circulaba en una camioneta sobre avenida Oceanía, a la altura de la estación Ricardo Flores Magón, de la Línea B del Metro, fue atacado con arma de fuego; el conductor fue trasladado al hospital y un presunto responsable de la agresión fue interceptado.



Sigue la… pic.twitter.com/bkyGDvxn3s — NMás (@nmas) September 23, 2025

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT