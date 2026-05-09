Balacera en Tepito Hoy: Ataque Afuera de una Cocina Económica Deja 4 Lesionados

La tarde de este sábado 9 de mayo se registró una balacera en el cruce de las calles Tenochtitlán y Granada, en el Barrio Bravo de Tepito, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió afuera de una cocina económica, donde sujetos armados abrieron fuego y dejaron al menos cuatro personas lesionadas por impactos de bala.

Tras el tiroteo, en el lugar fueron localizados al menos 14 casquillos percutidos, evidencia que ya es analizada por peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y paramédicos acudieron de inmediato al sitio para atender a los heridos y trasladarlos a hospitales cercanos para recibir atención médica.

Al menos cuatro personas habrían resultado lesionadas luego de una balacera en el cruce de la calle Tenochtitlán y Peñón, en Tepito, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.



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La zona fue acordonada por policías capitalinos, mientras agentes ministeriales iniciaron las primeras diligencias para esclarecer el móvil de la agresión y ubicar a los responsables.

La intensa movilización de patrullas y ambulancias generó expectación entre vecinos y comerciantes de Tepito, una de las zonas con mayor actividad comercial en el Centro de la capital.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre el estado de salud de las víctimas.

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