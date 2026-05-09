Vinculan a Proceso a Yael 'N' por Desaparición de Su Madre, Teresa Guadalupe

Un juez de Control de la Ciudad de México vinculó a proceso a Yael “N” por el delito de desaparición de personas cometida por particulares, en agravio de su madre, Teresa Guadalupe Molina Hernández, quien fue reportada como desaparecida desde el pasado 25 de abril de 2026.

De acuerdo con reportes de N+, durante la audiencia de cumplimiento de orden de aprehensión, realizada en las salas orales de Doctor Lavista, el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) presentó los datos de prueba que sustentan la acusación en contra del joven.

Tras analizar los elementos expuestos por la representación social, el juzgador determinó imponer como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, por lo que Fernando Yael permanecerá internado en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

Además, se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

¿Cómo Fue la Detención de Yael "N", Señalado por la Desaparición de su Madre Teresa Molina?

¿Qué pasó con la madre de Yael?

La investigación comenzó luego de que el propio imputado denunciara la desaparición de su madre. Según su versión inicial, Teresa Guadalupe salió de su domicilio el 25 de abril con rumbo al Centro Histórico y desde entonces no volvió a comunicarse.

No obstante, las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas (FIPEDE), con apoyo de la Policía de Investigación (PDI), así como el análisis de cámaras de videovigilancia y registros telefónicos, permitieron obtener datos que contradijeron la versión inicial del joven.

De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de seguridad, Teresa Guadalupe ingresó a su domicilio el 25 de abril y no volvió a salir.

La carpeta de investigación establece que, alrededor de las 00:30 horas, Fernando Yael habría regresado a la vivienda y presuntamente le pidió a su madre 2 mil pesos para salir con un amigo. Ante la negativa, el imputado presuntamente la agredió.

Como parte de las diligencias ministeriales, el pasado 5 de mayo se llevó a cabo un cateo en el inmueble, donde peritos localizaron indicios biológicos que refuerzan la hipótesis de que la mujer fue atacada dentro de la casa.

Con estos elementos de prueba, la Fiscalía capitalina obtuvo una orden de aprehensión contra Fernando Yael, la cual fue cumplimentada el 7 de mayo en la alcaldía Cuauhtémoc.

Hasta el momento, Teresa Guadalupe Molina Hernández continúa desaparecida y su paradero sigue siendo desconocido.

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