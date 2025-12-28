Balean a Policía Capitalino en Santa Fe; Agresor Huye Hacia la Colonia Polanco

Este domingo, 28 de diciembre de 2025, un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México resultó herido de bala durante el operativo de respuesta a un reporte de robo a casa habitación.

Los hechos se registraron en un domicilio ubicado en la calle Lluvia y la avenida Paseo del Pedregal, en la colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón. Dos uniformados acudieron al lugar tras recibir el reporte de la emergencia.

Enfrentamiento durante la intervención policial

Al arribar al inmueble, los oficiales observaron que varios sujetos salían de la vivienda. Los individuos comenzaron a correr al notar la presencia policial, y uno de ellos realizó disparos contra los uniformados, hiriendo a uno de los elementos.

El policía lesionado repelió la agresión, logrando herir a uno de los implicados durante el intercambio de disparos.

Para garantizar su atención médica prioritaria, el elemento fue trasladado a un hospital donde recibió el diagnóstico de herida de bala en la costilla. El oficial se encuentra bajo observación y tratamiento médico.

Sobre Periférico, esquina con avenida Presidente Masaryk, quedó el auto donde huyeron los presuntos responsables del ataque a un policía con arma de fuego; los sujetos habrían abandonado el auto sobre la vía para ir caminando a una plaza de la zona.



Sigue la señal por… pic.twitter.com/vk3nZ0VWv3 — NMás (@nmas) December 29, 2025

De acuerdo con los primeros reportes, los probables responsables emprendieron la fuga en una camioneta color azul. Durante la huida, perdieron el control del vehículo tras ser averiado por los impactos de arma de fuego, impactándose contra algún objeto.

Los sospechosos abandonaron la camioneta y continuaron su escape en un vehículo que sustrajeron a su propietario. Este automóvil fue posteriormente localizado junto con una caja fuerte en inmediaciones de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Las autoridades implementaron un cerco virtual para dar seguimiento a los presuntos responsables. Se notificó al agente del Ministerio Público sobre los acontecimientos.

Personal de la Dirección General de Asuntos Internos integra la carpeta de investigación correspondiente. A través de las áreas competentes de la Secretaría, se está realizando el contacto con los familiares del oficial herido para los trámites correspondientes.

Con información de Ramkar Cruz.

