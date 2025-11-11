Blindan Palacio Nacional. ¿Qué Protestas Habrá en CDMX esta Semana de Noviembre 2025?

Elementos del gobierno blindan Palacio Nacional, en el Zócalo de Ciudad de México, desde este martes de cara a una de las semanas más intensas en cuanto a movilizaciones, según han informado distintos grupos de la sociedad. ¿Qué protestas habrá esta semana en CDMX? En N+ te damos la lista de manifestaciones, para que tomes tus previsiones.

Luego de un fin de semana en el que hubo algunas marchas en la capital y en otros estados del país, éstas se concentrarán en el centro del país con demandadas enfocadas para el gobierno federal.

Y es que, como debes de saber, las protestas que se han concentrado en entidades como Michoacán, buscan hacer eco en las acciones no solo de gobiernos locales, sino también en la administración del Ejecutivo Federal, que ya ha dado a conocer el "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia".

Video: Marchan 150 Personas por Paseo de la Reforma hacia el Zócalo Capitalino en CDMX

¿Por qué Palacio Nacional está blindado?

La mañana de este 11 de noviembre 2025, Palacio Nacional amaneció blindado con vallas metálicas de cerca de tres metros. La protección, además, también se extendió por gran parte de la Plaza de la Constitución .

Historias recomendadas:

Frío CDMX: ¿Dónde Puedo Donar Chamarras y Cobijas para Personas en Situación de Calle? Lista

Nuevo Apoyo para Madres Solteras de Hasta 24 Mil Pesos: Cómo Hacer Registro y Requisitos en 2025



DMZ