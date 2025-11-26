Bloqueo en el AICM Hoy: Protesta de Taxistas Afecta Esta Zona

¿Tienes programado un vuelo para este miércoles? Considera que hoy, 26 de noviembre de 2025, habrá un bloqueo de taxistas en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM). En N+ te compartimos cuál es la zona afectada y a partir de qué hora comienza el cierre.

Considera que además de las afectaciones en las inmediaciones del AICM también habrá otros lugares con afectaciones viales por protestas, en N+ te compartimos en dónde Marchas HOY 26 de Noviembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX el bloqueo comenzará a las 10:30 de la mañana, la zona afectada es:

Terminal 2, ubicada en la Avenida Fuerza Aérea Mexicana, colonia Aviación Civil, de la alcaldía Venustiano Carranza.

¿Por qué hacen protestas los taxistas en el AICM?

De acuerdo con las autoridades capitalinas, las protestas de los taxistas en el AICM son para exigir una conferencia de prensa y para pedir la destitución de un funcionario de la Subdirección de Terminal y de Supervisión de Transportación Terrestre, quien es señalado por bloquear sin aviso las cajas de sobro de las empresas autorizadas de taxis del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.

Por manifestaciones en las vialidades del aeropuerto que afectan el arribo vehicular a la terminal aérea, te recomendamos anticipar tu llegada si tienes un vuelo para hoy. — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) November 26, 2025

Cuando hay movilizaciones cerca del AICM, las aerolíneas han hecho las siguientes recomendaciones:

Salir con anticipación.

Contemplar rutas alternas.

Mantenerte informado de la situación de tu vuelo a través del sitio oficial de la aerolínea.

A través de sus redes sociales oficiales del AICM compartieron que para este día se tienen previstas manifestaciones en la zona, por lo que pidieron a la gente tomar sus previsiones: "Te invitamos a consultar los medios oficiales y estar en contacto con tu aerolínea", señalaron.

