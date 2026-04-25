Bloqueo Hoy 25 de Abril 2026: Marchan Sobre Paseo de la Reforma Dirección al Zócalo

La mañana de este 25 de abril, alrededor de 100 manifestantes realizan una marcha sobre Paseo de la Reforma con rumbo al Zócalo, en la Ciudad de México. Se trata de familiares de personas privadas de la libertad que exigen la liberación de sus allegados.

Entre los participantes se encuentran familiares de Juan Jesús “N”, señalado como presunto feminicida de Edith Guadalupe. Los manifestantes portan pancartas y lanzan consignas para visibilizar sus demandas, principalmente relacionadas con presuntas irregularidades en los procesos judiciales y la exigencia de revisión de sus casos.

Alternativas viales

La movilización ha generado afectaciones viales en una de las principales arterias de la capital, por lo que autoridades recomiendan a automovilistas tomar precauciones. Como alternativas viales se sugieren Avenida Chapultepec y Circuito Interior, que presentan mayor fluidez en comparación con la ruta de la marcha.

Elementos de tránsito y seguridad acompañan el recorrido para garantizar el orden y evitar incidentes. Hasta el momento, la movilización se desarrolla de manera pacífica, aunque se prevé que continúe afectando la circulación conforme avance hacia el primer cuadro de la ciudad.

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