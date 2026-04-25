Marchas HOY 25 de Abril de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 25 de abril de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 2 marchas, 14 concentraciones, 3 rodadas motociclistas, 1 rodada ciclista y 26 eventos de esparcimiento durante la jornada de este sábado en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

10:00 Horas.

Pasos por la Vida marchará de:

Monumento a la Revolución.

Con destino por definir.

Cuauhtémoc

11:00 Horas.

La Fundación “Víctor Palma” marchará de:

Ángel de la Independencia.

Con destino al Zócalo capitalino.

Rodadas motociclistas

Gustavo A. Madero

Los Locos del Barrio Unido MX rodarán de:

19:30 Horas. Av. Río de los Remedios y Calzada de la Viga , Col. Juan González Romero, alcaldía Gustavo A. Madero.

, Col. Juan González Romero, alcaldía Gustavo A. Madero. 20:30 Horas. Av. Central Carlos Hank González y Villa Cacama , Col. Joyas de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero.

, Col. Joyas de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero. Con destino al Monumento a la Revolución.

Rodadas ciclistas

Cuauhtémoc

08:00 Horas.

Errante Coffe rodarán de:

Palacio de Bellas Artes.

Con destino al Bosque de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 25 de abril de 2026, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

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Con información de SSCCDMX

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