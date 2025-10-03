Bloqueos de la UNAM Hoy: Puntos Afectados por Protestas de Estudiantes y Maestros

Las protestas de docentes y estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en demanda de seguridad continuarán hoy, 3 de octubre de 2025, por lo que aquí en N+ te informamos cuáles serán los puntos afectados en la Ciudad de México (CDMX), para que tomes previsiones.

Desde hace varios días, la comunidad universitaria comenzó una jornada de protestas para exigir medidas de seguridad, luego de la muerte de un alumno del Colegio de Ciencias Humanidades (CCH) plantel sur, quien fue atacado por otro joven con una navaja.

Después, diversos planteles de la UNAM suspendieron sus clases presenciales debido a que se dieron a conocer varias amenazas anónimas que provocaron miedo entre la comunidad estudiantil.

Ante ello, este viernes alumnos y profesores saldrán nuevamente a las calles para realizar diversas protestas, entre ellas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México dio cuenta de al menos cuatro.

Puntos afectados por protestas hoy

Hoy, la comunidad de estudiantes y profesores llevarán a cabo cuatro manifestaciones en la alcaldía Coyoacán.

En primera instancia, la comunidad estudiantil de la Facultad de Ingeniería realizará una concentración a las 10:00 horas en la biblioteca “Mtro. Enrique Rivero Borrel”.

Lo anterior para dar continuidad a las mesas de trabajo con autoridades de la Facultad, con el propósito de establecer nuevas estrategias que fortalezcan las acciones existentes y den cauce a los compromisos asumidos en relación con la problemática de seguridad en las instalaciones y la salud mental de los estudiantes.

Otra protesta será a las 11:00 horas por parte de docentes del CCH Sur, quienes acudirán a la Torre de Rectoría de la UNAM en Ciudad Universitaria.

Ahí, los manifestantes realizarán un mitin para entregar un documento elaborado por la comunidad docente a la autoridad universitaria, en el que solicitan la implementación de una cultura de paz y seguridad en todas las escuelas de la Máxima Casa de Estudios.

Autoridades no descartaron que a la protesta se sumen colectivos estudiantiles y que realicen el bloqueo de vialidades como medida de protesta sobre avenida Insurgentes Sur.

Posteriormente, a las 13:00 horas, estudiantes del CCH Sur protestarán en dicho plantel en Bulevar Cataratas número 3, colonia Jardines del Pedregal.

Los alumnos sostendrán la tercera mesa de diálogo con las autoridades del plantel para dar seguimiento al pliego petitorio de demandas:

Aumento de cámaras de video vigilancia en la escuela. Instalación de botones de pánico en todos los baños y garantizar su mantenimiento. Memoria de almacenamiento de al menos una semana. La asignación de 50 psicólogos para más de 13 mil estudiantes que asisten al plantel. Colocación de torniquetes con lector de credenciales.

Finalmente, el Comité Estudiantil de la Facultad de Economía anunció una cuarta protesta durante este día en dichas instalaciones en Ciudad Universitaria.

Los alumnos tendrán una asamblea para evaluar las demandas prioritarias de seguridad, atención psicológica, enfermería y desconocimiento de los consejos técnicos, así como para definir el plan de acción a seguir.

Con información de N+.

