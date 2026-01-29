Protesta en Defensa de la Soberanía Nacional Hoy: Calles Bloqueadas por Trabajadores en CDMX

Este jueves, 29 de enero de 2026, se prevé una protesta en "Defensa de la Soberanía Nacional". Te decimos las calles bloqueadas por trabajadores, para que tomes precauciones.

Se trata de integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores, que realizarán una marcha bajo la “Jornada Nacional de Lucha”, la cual busca fortalecer la unidad del sindicalismo mexicano y visibilizar las demandas prioritarias incluidas en su “Proyecto Alternativo de Nación”, en un contexto marcado por la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). También buscan impulsar otras demandas laborales como:

La reducción de la jornada laboral a 40 horas.

El incremento de salarios mínimos y contractuales.

El derecho a una vivienda digna.

La recuperación del carácter solidario de los fondos de pensiones.

La desindexación de las Unidades de Medida de Actualización.

El fortalecimiento de la soberanía energética y alimentaría.

Noticia relacionada: CDMX, la Ciudad con Más Tráfico del Mundo: ¿Cuáles son los Puntos Más Conflictivos?

Calles bloqueadas por trabajadores hoy en la CDMX

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores se reunirán hoya a las 15:30 horas:

Se prevé una marcha del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo de la CDMX.

Se espera un aforo de 8,000 personas, ya que se unirán varias organizaciones a la marcha en "Defensa de la Soberanía Nacional". Además, no se descarta el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes al punto de concentración, así como la afectación de vialidades durante el desarrollo de sus actividades

Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, evitar la zona, en la medida de lo posible, y buscar rutas alternas.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar