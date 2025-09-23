Toma tus precauciones: Este martes habrá bloqueos en varios puntos de la Ciudad de México por una marcha de grupos de animalistas; en N+, te decimos cuáles son los puntos afectados por la manifestación de hoy, 23 de septiembre de 2025, en CDMX.

¿Qué piden los grupos de animalistas?

Bajo el lema “Regulación sí, prohibición no”, la Unión de Profesionistas en Pro del Bienestar Animal y otros grupos saldrán a manifestarse en calles de CDMX hoy para exigir colaboración activa con autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, sobre decisiones relacionadas con el respeto y bienestar de los animales, en equilibrio con los derechos humanos.

Los grupos de animalistas también se manifestarán en defensa de las fuentes de trabajo y el desarrollo sostenible basado en una crianza ética, bajo el comercio legal y transparente.

En la manifestación participan las siguientes agrupaciones:

Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México

Asociación Nacional de Egresados en Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Unión Nacional de Criadores, Capturadores y Expendedores de Aves Canoras

Organización de Eventos de Flora y Fauna Exótica

Tauromaquia Mexicana

Animalia

Puntos con bloqueos en CDMX hoy

Los grupos de animalistas se van a concentrar en varios puntos de las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero (GAM), para marchar rumbo al edificio del Gobierno de la Ciudad de México, en el Zócalo capitalino, a partir de las 08:00 horas de este martes; para no meterte en el tráfico, evita los siguientes puntos y utiliza vías alternas:

Ángel de la Independencia

Palacio de Bellas Artes

Mercado Nuevo San Lázaro, en Río Frío 174, colonia Magdalena Mixihuca, en la alcaldía Venustiano Carranza

Mercado Emiliano Carranza, en Jardineros e Imprenta, colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza

Mercado Sonora, en Avenida Fray Servando Teresa de Mier 419, colonia Merced Balbuena, en la alcaldía Venustiano Carranza

Mercado de Peces y Mascotas Alfredo Robles Domínguez, en Avenida Alfredo Robles Domínguez y Avenida Insurgentes Norte, colonia Guadalupe Insurgentes, alcaldía Gustavo A. Madero

