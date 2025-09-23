Marchas HOY 23 de Septiembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy martes 23 de septiembre de 2025.

Las autoridades capitalinas esperan 2 marchas, 16 concentraciones, 1 rodada ciclista y 12 eventos de esparcimiento durante la jornada de este martes en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero

08:00 Horas. Unión de Profesionistas en Pro del Bienestar Animal marcharán de:

Ángel de la Independencia.

Palacio de Bellas Artes.

Mercado No. 901 “Nuevo San Lázaro”.

Mercado No. 203 “Emiliano Carranza”.

Mercado No. 107 “Sonora”.

Mercado de Peces y Mascotas “Alfredo Robles Domínguez”.

Con destino al edificio de Gobierno.



Coyoacán

13:00 Horas. Tlacuaches Encapuchados del Sur marcharán de las Islas de la Universidad Nacional Autónoma de México en Av. Insurgentes Sur No. 3000, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, a un destino por definir.

Concentraciones

Coyoacán

13:00 Horas. Padres y madres de estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, se reunirán en la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Exigen mayor seguridad y que se eviten actos de violencia al interior de las escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como justicia para el estudiante fallecido el 22 de septiembre en el Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur, víctima de un hecho de violencia.

Rodadas ciclistas

Miguel Hidalgo

06:00 Horas. ‘People for Bikes’ rodarán de Goldsmith No. 53, Col. Polanco III Sección con destino al Bosques de las Lomas, Av. Bosque de la Reforma, Col. Bosques de las Lomas.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 23 de septiembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

