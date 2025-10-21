Caen José Eduardo “N” y Tres Personas Más con Arma y Drogas en Cateos en CDMX
Policías de la Ciudad de México detienen a cuatro presuntos generadores de violencia en las alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza
Policías de la Ciudad de México (CDMX) detuvieron en las alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza a cuatro personas, entre ellas José Eduardo “N”, alias Mamá, quien está presuntamente ligado a una célula delictiva dedicada a la venta y distribución de droga en esa zona.
Junto con José Eduardo “N” fueron detenidos América Estefanía, de 27 años de edad; Carlota Elvira “N”, de 74 años, y Ángel Andrés “N”, de 20 años.
Cateos en la CDMX
En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina informó que las fuerzas de seguridad cumplimentaron dos órdenes de cateo en Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, donde también aseguraron más de 360 dosis de aparente droga y un arma de fuego.
En los operativos participaron policías de la SSC y agentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), con apoyo de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN).
El primer cateo
- Ocurrió en un domicilio localizado en la avenida Eduardo Molina, colonia La Joya, alcaldía Gustavo A. Madero.
- Ahí los oficiales detuvieron a un hombre de 29 años y a una mujer de 27 años de edad.
- También aseguraron 145 dosis de posible cocaína y 70 de aparente marihuana.
- Así como un arma de fuego, una báscula gramera y tres equipos celulares.
El segundo cateo
- Se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la calle Sahuayo, colonia Janitzio, alcaldía Venustiano Carranza.
- En este punto fueron detenidos un hombre de 20 años y una mujer de 74 años de edad.
- Los uniformados localizaron 77 dosis de aparente cocaína, 73 dosis de posible marihuana y más de 300 gramos de la misma hierba.
Actividad delincuencial
La SSC agregó que, de acuerdo con las indagatorias, los detenidos al parecer forman parte de un grupo delictivo dedicado a la venta y distribución de narcóticos, la extorsión y el homicidio, que opera principalmente en Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza.
Además, el hombre de 29 años de edad cuenta un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por Delitos contra la salud.
Los detenidos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso.
Mientras que los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial mientras continúan las investigaciones.
