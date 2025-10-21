Caen José Eduardo “N” y Tres Personas Más con Arma y Drogas en Cateos en CDMX

Policías de la Ciudad de México (CDMX) detuvieron en las alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza a cuatro personas, entre ellas José Eduardo “N”, alias Mamá, quien está presuntamente ligado a una célula delictiva dedicada a la venta y distribución de droga en esa zona.

Junto con José Eduardo “N” fueron detenidos América Estefanía, de 27 años de edad; Carlota Elvira “N”, de 74 años, y Ángel Andrés “N”, de 20 años.

Noticia relacionada: Detienen a Verónica 'N', Líder del Cártel de Tláhuac y Ligada con Préstamos 'Gota a Gota'.

Cateos en la CDMX

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina informó que las fuerzas de seguridad cumplimentaron dos órdenes de cateo en Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, donde también aseguraron más de 360 dosis de aparente droga y un arma de fuego.

En los operativos participaron policías de la SSC y agentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), con apoyo de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN).

El primer cateo

Ocurrió en un domicilio localizado en la avenida Eduardo Molina , colonia La Joya , alcaldía Gustavo A. Madero.

, , alcaldía Gustavo A. Madero. Ahí los oficiales detuvieron a un hombre de 29 años y a una mujer de 27 años de edad.

También aseguraron 145 dosis de posible cocaína y 70 de aparente marihuana .

y 70 de aparente . Así como un arma de fuego, una báscula gramera y tres equipos celulares.

El segundo cateo

Se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la calle Sahuayo , colonia Janitzio , alcaldía Venustiano Carranza.

, colonia , alcaldía Venustiano Carranza. En este punto fueron detenidos un hombre de 20 años y una mujer de 74 años de edad.

Los uniformados localizaron 77 dosis de aparente cocaína, 73 dosis de posible marihuana y más de 300 gramos de la misma hierba.

Resultado de trabajos de investigación para la identificación de generadores de violencia, compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron dos órdenes de cateo en @TuAlcaldiaGAM y @A_VCarranza donde detuvieron a José Eduardo "N" y tres personas más.



Se les aseguraron más de 360 dosis de… pic.twitter.com/2ukC71wN4Y — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 21, 2025

Actividad delincuencial

La SSC agregó que, de acuerdo con las indagatorias, los detenidos al parecer forman parte de un grupo delictivo dedicado a la venta y distribución de narcóticos, la extorsión y el homicidio, que opera principalmente en Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza.

Además, el hombre de 29 años de edad cuenta un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por Delitos contra la salud.

Los detenidos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso.

Mientras que los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial mientras continúan las investigaciones.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb