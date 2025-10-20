Detienen a Verónica 'N', Líder del Cártel de Tláhuac y Ligada con Préstamos 'Gota a Gota'

Agentes de la Ciudad de México (CDMX), en colaboración con militares y marinos, detuvieron en la alcaldía Tláhuac a cuatro personas, entre ellas Verónica “N”, alias La Jefa, identificada como pareja sentimental de Luis Felipe “N”, líder del Cártel de Tláhuac actualmente preso, y presuntamente encargada de préstamos de dinero en la modalidad de gota a gota.

De acuerdo con información oficial, la mujer cuenta con antecedentes delictivos de 2019 por delitos contra la salud y portación de arma de fuego.

Según las autoridades, es pareja de Felipillo, acusado de extorsión, compraventa y distribución de droga, homicidio, préstamos de dinero en la modalidad de gota a gota y despojo de predios.

Junto con La Jefa, de 31 años de edad, fueron detenidos Juan Aarón “N”, Maricela “N” y Axel Zaid “N”, colaboradores cercanos dedicados al narcomenudeo.

Así fue la detención en Tláhuac

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX informó que policías de esa dependencia y agentes de la Fiscalía capitalina, con apoyo de personal de las Secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), Marina-Armada de México (Semar) y de la Guardia Nacional (GN) cumplimentaron dos órdenes de cateo en Tláhuac.

Durante los dispositivos en las colonias Arboledas y Miguel Hidalgo, los uniformados detuvieron a las dos mujeres y dos hombres, y aseguraron más de mil dosis de aparente cocaína, metanfetamina y marihuana.

Primer cateo

Se realizó en un domicilio en la Calle Traviata, colonia Miguel Hidalgo.

Ahí los agentes detuvieron a dos hombres de 23 y 42 años de edad y a una mujer de 41 años.

También aseguraron 109 bolsitas con posible marihuana, 487 dosis con aparente cocaína y 84 de posible metanfetamina.

Segundo cateo

Se llevó a cabo en un inmueble en la avenida Porvenir, del fraccionamiento Las Arboledas.

En el sitio fue detenida Verónica “N”, de 31 años de edad.

Los agentes le aseguraron 97 dosis de una hierba verde y seca similar a la marihuana, 200 gramos y 53 dosis de posible metanfetamina.

Así como 335 envoltorios de una sustancia similar a la cocaína, 97 bolsitas de plástico transparente que contenían posible cocaína en piedra, y un teléfono inteligente.

Líder de célula delictiva

Sobre La Jefa, la SSC indicó que se trata de la probable líder de la célula delictiva que opera en las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa y algunos puntos del Estado de México.

De acuerdo con las indagatorias, indicó, los detenidos forman parte de un grupo delictivo dedicado a la venta y distribución de narcóticos, la extorsión y el homicidio.

La detenida de 31 años es probable líder de dicho grupo, encargada también de los préstamos de dinero en la modalidad de gota a gota y el despojo de predios.

Agregó que el hombre de 43 años de edad cuenta con una carpeta de investigación del año 2010, por el delito de robo agravado.

Los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso, mientras que los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial.

