Alternativa Vial por Festejo a la Virgen de Guadalupe: Calles Cerradas por Llegada de Peregrinos

Como cada año, miles de peregrinos llegan a la Basílica de Guadalupe en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México (CDMX). Te decimos cuáles son las calles cerradas por festejos a la Virgen de Guadalupe.

Ante el arribo de miles de creyentes, elementos de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX realizan cortes a la circulación en inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, para que tomes precauciones.

Este año, las autoridades capitalinas esperan el arribo de al menos 13.5 millones de personas, provenientes de la CDMX y otros estados del país.

Noticia relacionada: Peregrinaciones Basílica 2025: ¿Cómo Denunciar a Comercios Abusivos en Festejos a la Virgen?

Calles cerradas por llegada de peregrinos a la Basílica de Guadalupe

Como ya te mencionamos, ante la llegada de miles de peregrinos a la Basílica de Guadalupe hay cortes a la circulación en la Calzada de Guadalupe y Eje 4 Norte.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX emitió algunas alternativas viales, estas son:

Avenida de Los Insurgentes.

Eje 2 Norte.

Ferrocarril Hidalgo

Considera arribo de #Peregrinos a la @INBGuadalupe, personal de #TránsitoCDMX realiza corte a la circulación en Calz. de Guadalupe y Eje 4 Norte, @TuAlcaldiaGAM. Consulta aquí #AlternativaVial. pic.twitter.com/vW5afq2JAT — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) December 10, 2025

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar