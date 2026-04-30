¿Activan Contingencia Ambiental Hoy en CDMX? Así Está la Calidad del Aire este 30 de Abril 2026

Este jueves 30 de abril de 2026, en N+ te informamos cómo está la calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX), ya que se trata de un parámetro que indica si podría activarse otra vez la contingencia ambiental atmosférica.

Y es que además, varias entidades del país, incluida la CDMX, sufren actualmente los efectos de una onda de calor que podría impactar en la formación y acumulación de ozono.

El pasado 25 de abril, las autoridades activaron la fase 1 de contingencia ambiental por ozono, y la suspendieron un día después; sin embargo, mantienen el monitoreo ante la presencia de una circulación anticiclónica en el país, que puede generar estabilidad atmosférica fuerte.

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¿Cómo está la calidad del aire hoy?

En el informe de las 06:00 horas de hoy, la Dirección de Monitoreo Atmosférico informó que la Ciudad de México y el área metropolitana amanecieron con calidad del aire buena.

Lo anterior de acuerdo con el índice de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México:

Verde : calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo.

: calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo. Amarillo : calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado.

: calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado. Naranja : calidad del aire mala y riesgo a la salud alto.

: calidad del aire mala y riesgo a la salud alto. Rojo : calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto.

: calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto. Púrpura: calidad del aire extremadamente mala y riesgo a la salud extremadamente alto.

Recomendaciones ante calidad del aire mala

En caso de calidad del aire mala, las autoridades recomiendan las siguientes medidas para personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años; menores de 12 años y personas gestantes, así como población en general:

Reduce las actividades físicas vigorosas al aire libre como correr y hacer ejercicios aeróbicos

Es posible realizar actividades físicas moderadas al aire libre, como trotar suave y moverse en bicicleta.

Es posible realizar actividades al aire libre.

Si presentas síntomas, toma descansos y acude al médico.

Infórmate sobre la evolución de la calidad del aire.

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Con información de N+

spb