Camión De Basura Atropella a Dos Ciclistas en Balderas y Av. Juárez

Dos adolescentes fueron atropellados por un camión de basura en el cruce de Balderas y avenida Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, lo que movilizó a cuerpos de emergencia la tarde de este martes.

Tras el incidente, al lugar arribaron policías capitalinos y elementos de Protección Civil, quienes brindaron atención inmediata a los jóvenes lesionados. De acuerdo con los primeros reportes, ambos presentaron heridas menores, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital y su estado de salud se reporta como estable.

En la zona se registró afectación vial momentánea mientras se llevaban a cabo las labores de auxilio y el retiro de la unidad involucrada. Testigos señalaron que, tras el impacto, las bicicletas en las que viajaban los adolescentes quedaron aplastadas por el camión.

Camión de Basura Atropelló a Dos Adolescentes en Bicicletas

El conductor del camión fue detenido

El conductor de la unidad fue retenido en el sitio y es entrevistado por elementos de la policía capitalina para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades. Hasta el momento, las autoridades no han detallado las causas exactas del percance.

Las investigaciones continúan para establecer cómo ocurrió el atropellamiento en uno de los cruces más transitados del centro de la capital, mientras se revisan las condiciones de circulación en la zona.

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