¿Cuánto Terminarán las Obras de Remodelación de la Línea 2 del Metro CDMX? Gobierno Pone Fecha

El secretario de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México, Héctor Ulises García Nieto, aseguró que los trabajos de remodelación en la Línea 2 del Metro capitalino avanzan a marchas forzadas con el objetivo de cumplir la fecha de entrega prevista para el próximo 31 de mayo de 2026.

Se precisó que actualmente se intensifican los trabajos para finalizar las intervenciones antes de los eventos masivos previstos en la capital con motivo del Mundial de Futbol.

Quejas de usuarios en diversas estaciones

Entre las quejas de usuarios por las condiciones en diversas estaciones y zonas en obra, se aseguró que las labores se realizan de manera continua, las 24 horas del día, e incluyen mejoras en accesibilidad, seguridad e infraestructura.

“Estamos metiendo el acelerador. Sabemos lo que significa para todos los usuarios, pero al final creo que lo vamos a agradecer porque estamos generando condiciones de accesibilidad”

Aseguró que las obras no son solo de rehabilitación de imagen urbana o la remodelación de espacios, sino que contemplan la renovación de señalética, adecuaciones.

“Estamos haciendo una intervención que creo que la ciudadanía al final lo va a agradecer”

Esto es lo que incluyen las obras

Héctor Ulises García Nieto destacó que las obras incluyen la sustitución y actualización de sistemas contra incendios, así como revisiones y adecuaciones en cárcamos ante la temporada de lluvias.

Se llevan a cabo ajustes en distintas áreas operativas con el objetivo de reforzar las condiciones de seguridad en la Línea 2. Explicó que el ritmo acelerado de los trabajos responde a la relevancia de la Línea 2 para la movilidad cotidiana en la capital, así como a la cercanía de actividades masivas previstas en la CDMX.

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Con información de N+

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