Capturan a Otro Implicado en el Ataque al Abogado Carlos Efrén Leyva en Restaurante de la Roma

Casi un año después del ataque con disparos en el restaurante Pargot de la colonia Roma Norte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo este martes al presunto autor intelectual del intento de homicidio contra el abogado Carlos Efrén Leyva Vázquez, emboscado el 13 de junio de 2025 en ese establecimiento de la alcaldía Cuauhtémoc.

Alfonso "N", de 43 años, llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) extraditado desde Colombia, en una operación coordinada entre la FGR, la INTERPOL y las autoridades colombianas.

Video: Cae Autor Intelectual del Ataque contra Abogado en Restaurante en la Roma Norte, CDMX.

Capturado en Colombia y traído directo al reclusorio norte

El 26 de abril, la Fiscalía General de la Nación de Colombia lo detuvo en un aeropuerto internacional de ese país. Fue trasladado a Quito para completar los trámites de extradición y, este 28 de abril, aterrizó en el AICM, donde agentes de la INTERPOL, la Policía Federal Ministerial y la FGR lo esperaban.

En el propio aeropuerto, elementos de la SSC le leyeron la orden de aprehensión y sus derechos constitucionales antes de remitirlo al Reclusorio Norte, donde quedó a disposición de la autoridad por el delito de tentativa de homicidio.

El hombre que armó la trampa desde lejos

El hoy detenido no estuvo en el restaurante el día del ataque, pero las investigaciones lo señalan como quien planeó todo. Habría girado instrucciones a una mujer identificada como Frida "N", acompañante de la víctima aquella tarde, quien organizó el encuentro en el Pargot.

El atacante directo fue Luis Antonio "N", detenido junto a Frida "N" en marzo pasado. Con esta nueva captura, suman tres los implicados detenidos en el caso.

Lo que pasó el 13 de junio de 2025

Ese viernes, un hombre con casco de motociclista entró al restaurante en la calle Córdoba y abrió fuego. La entonces alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, explicó lo siguiente: "fue un ataque directo con sello de sicariato. Un tirador llegó al restaurante, una persona se levantó gritando '¡vienen por mí!' y huyó entre disparos. Afortunadamente, no hay heridos".

Dos personas fueron atendidas por crisis nerviosa.

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CT