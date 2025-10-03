Capturan a "Terry", Integrante de "Los Mal Portados", en Posesión de un Lanzagranadas en CDMX

Autoridades federales y locales detuvieron a Adrián Michel "N", alias "Terry", de 44 años de edad, en un operativo coordinado realizado en la alcaldía Azcapotzalco. El presunto integrante de la célula delictiva conocida como "Los Mal Portados" o "Cartel Nuevo Imperio" fue arrestado en posesión de un lanzagranadas, dos armas de fuego y diversas dosis de droga.

El operativo se realizó en un inmueble ubicado en la cerrada de Heptano, en la colonia Santa Cruz Acayucan, como resultado de trabajos de investigación e inteligencia en seguimiento a una carpeta de investigación por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y posesión de armas.

La acción interinstitucional fue encabezada por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina.

Video: Menor es Soprendido con un Paquete de Droga Dentro de Primaria en Monterrey.

Los trabajos de investigación de gabinete y campo permitieron identificar el domicilio como un punto de almacenamiento y venta de droga. Las autoridades implementaron vigilancias fijas y móviles en las que recabaron datos de prueba necesarios para que un Juez de Control otorgara el mandamiento judicial para intervenir el inmueble.

El operativo se ejecutó sin uso de violencia y en estricto apego a los protocolos de actuación policial y respeto a los derechos humanos. Durante el cateo, las autoridades aseguraron dos vitroleros, uno contenía pastillas psicotrópicas y otro varias dosis de cocaína. También se encontró una bolsa de plástico transparente con varios envoltorios de la misma sustancia, así como dos refractarios de plástico y dos bolsas adicionales con cocaína, además de diversas pastillas de color blanco, rosa y azul.

Lanzagranadas, droga y armas: lo que hallaron autoridades en la detención de "Terry"

Asimismo, se hallaron varios recipientes que contenían cigarrillos con marihuana y diversas cajas con la misma hierba. El arsenal decomisado incluyó una pistola con dos cargadores, un arma de fuego larga, un lanzagranadas y una caja de cartón con diferentes artículos para arma de fuego.

Entre los objetos asegurados también se encontraron cinco libretas, cinco teléfonos celulares, una computadora portátil, una tableta electrónica color negro, una caja de plástico que contenía varias cajitas de cartón y bolsitas con cierre hermético, dos bolsas con estampillas, diversa documentación, una báscula gramera y un vehículo.

Según información de las autoridades, "Terry" forma parte de la célula delictiva generadora de violencia relacionada con la venta y distribución de droga, así como con préstamos conocidos como "gota a gota", una práctica de préstamos informales con altas tasas de interés.

El detenido fue informado de sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica. El inmueble fue sellado y quedó bajo resguardo policial.

Las autoridades enfatizaron que la persona mencionada se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano Jurisdiccional, en los términos señalados en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

