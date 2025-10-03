Video: Helicóptero de la Fuerza Armada se Impacta en Venezuela; Suman Dos Muertos

Un helicóptero de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela se impactó hoy, 3 de octubre de 2025, en el norte del país; al momento suman dos muertos, así lo dio a conocer Vladimir Padrino López, titular de Defensa.

La aeronave con matrícula 61647 se precipitó a tierra en el municipio de Girardot del estado de Aragua, sin que se reportara alguna falla de emergencia. Abordo estaba la mayor Carolina García, quien fue la instructora del vuelo y Carlos Alfonzo Castillo, teniente de corbeta, quien era un piloto en formación.

El presidente Nicolás Maduro ordenó la creación de una Junta Investigadora de Accidentes Aéreos para determinar las causas del accidente y el ministro Padrino López envió sus condolencias a los familiares de las víctimas.

