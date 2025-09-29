Entregan los Cuerpos de las Víctimas del Desplome de Helicóptero en San Sebastián del Oeste

Los cuerpos de dos hombres que perdieron la vida tras el desplome de un helicóptero de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la zona del Cerro del Jabalí, en San Sebastián del Oeste, fueron entregados a sus familiares, de acuerdo al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Noticia relacionada: Recuperan Cuerpos de Tripulantes del Helicóptero Caído en San Sebastián del Oeste

Se trata del piloto Hugo Almaral, de 43 años, originario de Sinaloa, y el mecánico técnico en mantenimiento, Gabriel García, de 57 años, proveniente del Estado de México, quienes se dirigían a recoger a personal de la CFE para la revisión de una línea eléctrica.

Autoridades siguen investigando para saber las causas del accidente

Las investigaciones continúan para determinar qué fue lo que causó el accidente. La zona montañosa en donde fueron localizados los cuerpos permanece bajo resguardo.

Una de las líneas de investigación tiene que ver con cuestiones climatológicas que podrían haber influido en el desplome del helicóptero, sin embargo, esta información aún no está confirmada oficialmente.

¿Qué pasó el día del accidente?

Tras el reporte sobre la caída de la aeronave el 22 de septiembre, personal de las Comandancias Regionales de Puerto Vallarta y Talpa de Allende acudió al sitio del incidente.

Un escuadrón aéreo conformado por rescatistas de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, junto con personal de SAMU, inició las labores de búsqueda. Debido a las condiciones climáticas adversas, estas tareas se extendieron hasta el 23 de septiembre.

Más tarde, las autoridades confirmaron que el helicóptero había sido localizado en una zona montañosa, completamente destruido. En el lugar también se encontraron sin vida el piloto y el mecánico que iban a bordo.

Karina Fuerte / N+

Historias recomendadas: