Recuperan Cuerpos de Tripulantes del Helicóptero Caído en San Sebastián del Oeste

Autoridades de Jalisco informaron que han recuperado los cuerpos de las personas que iban a bordo del helicóptero que se impactó en San Sebastián del Oeste el pasado lunes 22 de septiembre.

De acuerdo con Protección Civil del Estado de Jalisco, los cuerpos fueron recuperados a las 12:30 del presente miércoles. Además, indicaron que en el sitio se quedó el personal de la Guardia Nacional y de Seguridad Publica de San Sebastián del Oeste para resguardar la zona.

Cabe recordar que el 23 de septiembre, se localizó la aeronave que se impactó en el Cerro del Jabalí, en un área cercana a la localidad conocida como ‘La Virgencita’.

¿Cómo ocurrió el accidente aéreo en San Sebastián del Oeste, Jalisco?

El helicóptero cayó el lunes 22 de septiembre, aproximadamente a las 04:00 de la tarde, en San Sebastián del Oeste. Sin embargo, los restos de la aeronave fueron recuperados hasta el martes.

Al momento se desconoce por qué ocurrió el accidente, pero las autoridades han mencionado que el helicóptero fue subcontratado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), asimismo, se sabe que partió de Tepic con rumbo a Tala.

