Detienen a Policías de CDMX por Muerte de Hombre en Centro Histórico

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México identificó y presentó ante el Ministerio Público a los policías que detuvieron a un hombre de 21 años de edad en la alcaldía Venustiano Carranza, y quien después fue diagnosticado sin signos vitales.

En un comunicado publicado hoy, 7 de noviembre de 2025, la dependencia capitalina afirmó que todos los ilícitos en los que se vean involucrados elementos policiales serán investigados y sancionados; “no se permitirá hechos de corrupción o daños a la ciudadanía”, dijo.

¿Qué pasó? SSC explica el caso

De acuerdo con la información oficial, el pasado 4 de noviembre se reportó la desaparición de un hombre que probablemente había sido detenido por policías en Venustiano Carranza.

Al recibir el reporte, el personal de la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC inició las investigaciones correspondientes.

Y al analizar las cámaras de videovigilancia en la colonia Zona Centro, logró identificar a los policías involucrados en la detención, que ocurrió en la calle Soledad.

En ese sitio, posteriormente el hombre de 21 años fue diagnosticado por paramédicos sin signos vitales, indicó la SSC sin brindar detalles del número de agentes implicados.

Presentan a los policías ante el MP

La dependencia de la CDMX indicó que los oficiales fueron presentados ante el agente del Ministerio Público para rendir su declaración y continuar con las indagatorias

Esta Secretaría colaborará estrechamente para determinar el actuar policial y deslindar responsabilidades.

Además, anunció que el director del sector encargado de la supervisión de los elementos, será cesado del cargo.

“La Secretaría de Seguridad Ciudadana reitera su compromiso de no tolerar ningún acto contrario al Código de Conducta y Ética que rigen a esta institución”, puntualizó.

