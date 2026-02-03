Inicio Ciudad de México Seguirá Clima Gélido en CDMX: Activan Doble Alerta por Frío y Heladas Mañana 4 de Febrero 2026

Seguirá Clima Gélido en CDMX: Activan Doble Alerta por Frío y Heladas Mañana 4 de Febrero 2026

|

N+

-

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina alerta por bajas temperaturas en la ciudad; conoce aquí recomendaciones para evitar afectaciones

Mujer camina abrigada por el Zócalo de a CDMX ante bajas temperaturas en enero 2026. Foto: Cuartoscuro

Mujer camina abrigada por el Zócalo de a CDMX ante bajas temperaturas en enero 2026. Foto: Cuartoscuro

COMPARTE:

El frío continuará en la Ciudad de México (CDMX) mañana 4 de febrero de 2026, por lo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó las alertas amarilla y naranja en varias alcaldías.

Aquí en N+ te decimos dónde se activó la alerta y también te compartimos los consejos de las dependencias del sector, con la finalidad de prevenir afectaciones por el frío. ¡Toma nota!

Entérate

  • Este martes 3 de febrero la temperatura mínima en la CDMX fue de 2.2 grados y se registró en Topilejo, Tlalpan.
  • Actualmente, el país es afectado por el frente frío número 33.
  • El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que mañana miércoles el sistema frontal ocasionará lluvias fuertes en el noroeste, oriente, centro y sureste mexicano.
  • Se prevé también caída de nieve o aguanieve en cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote. 
  • La masa de aire polar que impulsa al frente frío 33 generará un nuevo descenso de las temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana.

Video: Clima Hoy en México del 3 de Febrero de 2026 con Raquel Méndez: Frente Frío 33

¿Dónde se activó alerta amarilla y naranja?

La SGIRPC activó la alerta en siete alcaldías por el pronóstico de bajas temperaturas mañana miércoles:

  • Alerta naranja: Tlalpan.
  • Alerta amarilla: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco.

En el caso de la alerta naranja en Tlalpan, previó que entre las 01:00 y las 08:00 horas de mañana, el termómetro registre entre 1 y 3 grados, así como heladas.

Mientras que en el resto de las demarcaciones, se activó el nivel amarillo por la previsión de temperaturas de 4 a 6 grados, en el mismo periodo de tiempo.

Los niveles de alerta

La CDMX cuenta con una Red de Alerta Temprana para atender los siguientes fenómenos meteorológicos: lluvia, viento, granizo, temperaturas altas, temperaturas bajas e incluso nevada.

Ese esquema de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil está integrado por cinco niveles de alerta, del verde al púrpura, que significan lo siguiente:

  1. Verde: Condiciones promedio en la capital mexicana.
  2. Amarillo: Presencia de hidrometeoros ligeros que ocasionan daños si se asocian a otras circunstancias.
  3. Naranja: Fenómenos meteorológicos cuya intensidad puede producir daños en estructuras frágiles.
  4. Rojo: Fenómenos meteorológicos cuya intensidad provoca daños.
  5. Púrpura: Fenómenos meteorológicos con intensidad pocas veces registrada, que ocasiona daños graves.

Recomendaciones ante frío intenso en CDMX

La SGIRPC además emitió recomendaciones a la población en general, para evitar afectaciones por el frío en la capital:

  • Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.
  • Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.
  • Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.
  • Ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
  • Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.
  • En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
  • En caso de usar calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

La dependencia además recordó que ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a los teléfonos 911, al 55 5658 1111 de Locatel, y al 55 5683 2222 de la SGIRPC.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb

Frío en México 2026

Últimas Noticias

Padres de familia y autoridades de Paraíso, Tabasco, tuvieron una reunión para enfrentar la contingencia por la emisión de contaminantes de la refinería Dos Bocas; exigieron la reubicación 
N+

Padres de Familia Exigen Reubicar Escuelas Cercanas a Refinería Dos Bocas ante Emisión de Contaminantes

FOTO | Fundación Antonio Haghenbeck Está Envuelta en Presuntos Actos de Corrupción en Venta de Inmuebles y Terrenos
N+

Fundación Antonio Haghenbeck Está Envuelta en Presuntos Actos de Corrupción en Venta de Inmuebles y Terrenos

Trump ordena a agentes federales ponerse a disposición para colaborar en la localización de la madre de la presentadora. Savannah Guthrie difundió un mensaje pidiendo una prueba de vida
N+

Savannah Guthrie Pide una Prueba de Vida a los Posibles Secuestradores de su Madre

FOTO: Ladrones Se Hacen Pasar por Personal de Limpieza de la CDMX para Asaltar a una Familia
N+

VIDEO: Ladrones Se Hacen Pasar por Personal de Limpieza de la CDMX para Asaltar a una Familia

FOTO: Hallan a Hombre Sin Vida Dentro de su Casa en la Venustiano Carranza, CDMX
N+ FORO

¿Qué Pasó Hoy en la Venustiano Carranza? Encuentran a Hombre Muerto y Bomberos Rescatan Cuerpo

FOTO | Día Mundial contra el Cáncer 2026: Así Iluminan Edificios Emblemáticos en CDMX
N+ FORO

Día Mundial contra el Cáncer 2026: Así Iluminan Edificios Emblemáticos en CDMX

Balacera Hoy en la Doctores: Reportan Persecución la Calle Carmona y Valle de la CDMX
N+ FORO

Balacera Hoy en la Doctores: Reportan Persecución y Múltiples Disparos en Calles de CDMX

Las + Leídas

1
Hoy cae pago de Beca Rita Cetina y Benito Juárez 2026 cómo saber si ya cayó apoyo en buscador de estatus
Beca Rita Cetina Gutiérrez

¿Hoy Cae Pago de Beca Rita Cetina y Benito Juárez 2026? Así Checas Estatus y si Ya Cayó Apoyo

Si buscas las fechas de pago de Becas Benito Juárez y Rita Cetina 2026, acá te decimos cómo checar cuándo te depositan en el buscador de estatus

2.
Madre Desaparece Junto a sus 4 Hijos en Chalco, Edomex; Días Antes Denunció Violencia Doméstica
Desaparecidos en México

Madre Desaparece Junto a sus 4 Hijos en Chalco, Edomex; Días Antes Denunció Violencia Doméstica

3.
Desde el 30 de enero se desconoce su paradero.
Desaparecidos en México

Buscan a Noé Pérez Rojas y Alejandra Rojas Báez Tras Desaparecer en Tlalnepantla

4.
Checa Cuándo Sale el Calendario de Beca Rita Cetina y Benito Juárez Febrero 2026
Beca Rita Cetina Gutiérrez

¿Cuándo Sale el Calendario de Pagos de Beca Rita Cetina y Benito Juárez de Febrero 2026?

5.
Balacera en Cocina Económica Deja 3 Comensales Muertos en Nicolás Romero, Edomex
Inseguridad en el Estado de México

Balacera en Cocina Económica Deja 3 Comensales Muertos en Nicolás Romero, Edomex

Metrópoli

foto: Lluvia en CDMX
N+ FORO

Lluvia Hoy en CDMX: Así se Ven las Calles en Distintas Zonas de la Capital

FOTO | Tráiler y Camioneta Chocan en Circuito Interior y Colapsan el Tráfico en CDMX
N+ FORO

Tráiler y Camioneta Chocan en Circuito Interior y Colapsan el Tráfico en CDMX

FOTO: Colocan Bicicleta Blanca en Honor a Víctor Pushkin, Ciclista Atropellado en CDMX
N+ FORO

Colocan Bicicleta Blanca en Honor a Víctor Pushkin, Ciclista Atropellado en CDMX

Video Snapshot
N+ FORO

"Me Dio Cinchos para Amarrar a Mi Mamá": Víctima de Asalto en la GAM Narra Momento

FOTO: Reportan fuerte choque en Av. Río de la Piedad
N+ FORO

Choque en Av. Río de la Piedad; Conductor Iba en Sentido Contrario y Alcoholizado

FOTO: Chocan y Abandonan Auto de Lujo en Iztapalapa, CDMX
N+ FORO

Chocan y Abandonan Auto de Lujo en Iztapalapa, CDMX

Video Snapshot
N+ FORO

Avanzan Peregrinos de Chalma a la Basílica de Guadalupe

Top 5: Videos + Vistos

1
Video Snapshot

Asesinan a Tres Jóvenes Hoy en Nicolás Romero, Edomex; Esto Pasó

Jóvenes disfrutaban de sus alimentos al interior de una cocina económica en la Nicolas Romero en Edomex. Testigos mencionaron que los responsables llegaron en motocicletas y dispararon directamente a las víctimas.

2.
FOTO: Video Muestra Asalto En Tlajomulco: Don José Enfrenta A Delincuentes Y Muere en Jalisco
Inseguridad en México

“¡Rateros!”, Gritó Don José a Delincuentes durante Huida; Regresaron y lo Asesinaron

3.
FOTO | Balacera en Naucalpan Hoy: Padre e Hijo Mueren a Tiros en Valle Dorado, Edomex
Inseguridad en el Estado de México

Balacera en Naucalpan Hoy: Padre e Hijo Mueren a Tiros en Valle Dorado, Edomex

4.
Video Snapshot
Última Hora

Atacan a Balazos a Alcaldesa de Ayotoxco, Puebla, en la Autopista Amozoc–Perote

5.
Fuerte Incendio Hoy en Predio en Col. Guadalupe Insurgentes, CDMX
Incendios

Fuerte Incendio Hoy en Predio en Col. Guadalupe Insurgentes, CDMX

Espectáculos

foto: Misa en Honor a Pedro Torres
N+ FORO

Pedro Torres es Despedido por Comunidad Artística con Misa Especial: "Honramos su Memoria"

FOTO: Banda MS
N+ FORO

¿Banda MS Colaborará con Luis Miguel? Esto Dijeron los Vocalistas

FOTO: Señora Presidenta Teatro
N+ FORO

Regresa ‘La Señora Presidenta’ de la Mano de Arath de la Torre, ¿Dónde y Cuándo se Presentan?

Video Snapshot
N+

¿Bad Bunny Regresó con su ex Gabriela Berlingeri? Esto Se Sabe de Presunto Compromiso

Video Snapshot
N+

Carlos Rivera Confirma Colaboración con Alejandro Fernández: ¿Cuándo se Estrena "Sin Despedida"?

Bad Bunny está Feliz; Así Baila con sus Premios Grammy 2026
N+ FORO

Bad Bunny está Feliz; Así Baila con sus Premios Grammy 2026

Video Snapshot
N+

Kim Kardashian Pasea con Lewis Hamilton: Así Fue su Lujoso Fin de Semana

Suscríbete

RECIBE BOLETINES N+ EN TU CORREO

Inicio Ciudad de México Cdmx activa doble alerta por frio alcaldias con bajas temperaturas Mañana 4 de febrero