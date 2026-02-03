Seguirá Clima Gélido en CDMX: Activan Doble Alerta por Frío y Heladas Mañana 4 de Febrero 2026

El frío continuará en la Ciudad de México (CDMX) mañana 4 de febrero de 2026, por lo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó las alertas amarilla y naranja en varias alcaldías.

Aquí en N+ te decimos dónde se activó la alerta y también te compartimos los consejos de las dependencias del sector, con la finalidad de prevenir afectaciones por el frío. ¡Toma nota!

Entérate

Este martes 3 de febrero la temperatura mínima en la CDMX fue de 2.2 grados y se registró en Topilejo, Tlalpan.

fue de 2.2 grados y se registró en Topilejo, Tlalpan. Actualmente, el país es afectado por el frente frío número 33.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que mañana miércoles el sistema frontal ocasionará lluvias fuertes en el noroeste, oriente, centro y sureste mexicano.

en el noroeste, oriente, centro y sureste mexicano. Se prevé también caída de nieve o aguanieve en cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

en cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote. La masa de aire polar que impulsa al frente frío 33 generará un nuevo descenso de las temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana.

¿Dónde se activó alerta amarilla y naranja?

La SGIRPC activó la alerta en siete alcaldías por el pronóstico de bajas temperaturas mañana miércoles:

Alerta naranja: Tlalpan.

Tlalpan. Alerta amarilla: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco.

En el caso de la alerta naranja en Tlalpan, previó que entre las 01:00 y las 08:00 horas de mañana, el termómetro registre entre 1 y 3 grados, así como heladas.

Mientras que en el resto de las demarcaciones, se activó el nivel amarillo por la previsión de temperaturas de 4 a 6 grados, en el mismo periodo de tiempo.

Los niveles de alerta

La CDMX cuenta con una Red de Alerta Temprana para atender los siguientes fenómenos meteorológicos: lluvia, viento, granizo, temperaturas altas, temperaturas bajas e incluso nevada.

Ese esquema de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil está integrado por cinco niveles de alerta, del verde al púrpura, que significan lo siguiente:

Verde: Condiciones promedio en la capital mexicana. Amarillo: Presencia de hidrometeoros ligeros que ocasionan daños si se asocian a otras circunstancias. Naranja: Fenómenos meteorológicos cuya intensidad puede producir daños en estructuras frágiles. Rojo: Fenómenos meteorológicos cuya intensidad provoca daños. Púrpura: Fenómenos meteorológicos con intensidad pocas veces registrada, que ocasiona daños graves.

Recomendaciones ante frío intenso en CDMX

La SGIRPC además emitió recomendaciones a la población en general, para evitar afectaciones por el frío en la capital:

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.

Ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.

En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

En caso de usar calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.

La dependencia además recordó que ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a los teléfonos 911, al 55 5658 1111 de Locatel, y al 55 5683 2222 de la SGIRPC.

