Seguirá Clima Gélido en CDMX: Activan Doble Alerta por Frío y Heladas Mañana 4 de Febrero 2026
N+
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina alerta por bajas temperaturas en la ciudad; conoce aquí recomendaciones para evitar afectaciones
COMPARTE:
El frío continuará en la Ciudad de México (CDMX) mañana 4 de febrero de 2026, por lo que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó las alertas amarilla y naranja en varias alcaldías.
Aquí en N+ te decimos dónde se activó la alerta y también te compartimos los consejos de las dependencias del sector, con la finalidad de prevenir afectaciones por el frío. ¡Toma nota!
Entérate
- Este martes 3 de febrero la temperatura mínima en la CDMX fue de 2.2 grados y se registró en Topilejo, Tlalpan.
- Actualmente, el país es afectado por el frente frío número 33.
- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que mañana miércoles el sistema frontal ocasionará lluvias fuertes en el noroeste, oriente, centro y sureste mexicano.
- Se prevé también caída de nieve o aguanieve en cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.
- La masa de aire polar que impulsa al frente frío 33 generará un nuevo descenso de las temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana.
¿Dónde se activó alerta amarilla y naranja?
La SGIRPC activó la alerta en siete alcaldías por el pronóstico de bajas temperaturas mañana miércoles:
- Alerta naranja: Tlalpan.
- Alerta amarilla: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco.
En el caso de la alerta naranja en Tlalpan, previó que entre las 01:00 y las 08:00 horas de mañana, el termómetro registre entre 1 y 3 grados, así como heladas.
Mientras que en el resto de las demarcaciones, se activó el nivel amarillo por la previsión de temperaturas de 4 a 6 grados, en el mismo periodo de tiempo.
Los niveles de alerta
La CDMX cuenta con una Red de Alerta Temprana para atender los siguientes fenómenos meteorológicos: lluvia, viento, granizo, temperaturas altas, temperaturas bajas e incluso nevada.
Ese esquema de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil está integrado por cinco niveles de alerta, del verde al púrpura, que significan lo siguiente:
- Verde: Condiciones promedio en la capital mexicana.
- Amarillo: Presencia de hidrometeoros ligeros que ocasionan daños si se asocian a otras circunstancias.
- Naranja: Fenómenos meteorológicos cuya intensidad puede producir daños en estructuras frágiles.
- Rojo: Fenómenos meteorológicos cuya intensidad provoca daños.
- Púrpura: Fenómenos meteorológicos con intensidad pocas veces registrada, que ocasiona daños graves.
Recomendaciones ante frío intenso en CDMX
La SGIRPC además emitió recomendaciones a la población en general, para evitar afectaciones por el frío en la capital:
- Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.
- Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.
- Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.
- Ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
- Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.
- En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
- En caso de usar calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
La dependencia además recordó que ante cualquier emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a los teléfonos 911, al 55 5658 1111 de Locatel, y al 55 5683 2222 de la SGIRPC.
Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.
Historias recomendadas:
- Advierten de Gran Mancha Solar que Apunta Hacia la Tierra, ¿Hay Riesgo de Tormenta Geomagnética?
- Adolescente Nada 4 Horas para Salvar a su Familia Atrapada en Medio del Mar en Australia
- Video: Perro Sobrevive a Fuerte Explosión por Gas en Casa de Álvaro Obregón, CDMX
Con información de N+.
spb