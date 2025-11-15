Choque en Ermita Iztapalapa Deja a Persona Prensada
Al lugar arribaron los bomberos de la Ciudad de México; la persona murió en el accidente
La mañana de este 15 de noviembre se registró un fatal accidente vial en Avenida Ermita, alcaldía Iztapalapa, en dirección a la autopista México-Puebla, donde la colisión entre un automóvil compacto y una camioneta dejó como saldo a una persona sin vida.
De acuerdo con los primeros reportes, el choque ocurrió poco después de las 5:00 de la mañana, cuando un vehículo tipo Tsuru, conducido por un hombre de aproximadamente 40 años, fue impactado por una camioneta de alta gama.
Las indagatorias preliminares señalan que uno de los conductores habría ignorado la luz roja del semáforo, lo que provocó el fuerte choque. Sin embargo, las autoridades continúan recabando información para confirmar cómo sucedieron los hechos.
El impacto fue de tal magnitud que el conductor del Tsuru quedó prensado entre los restos del vehículo. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acudieron al sitio para realizar las maniobras de rescate y liberar el cuerpo, que ya no presentaba signos vitales al momento de su valoración.
Personal de emergencia acordonó la zona mientras se llevaban a cabo los trabajos y se esperaba la llegada de peritos ministeriales. Por su parte, el conductor de la camioneta fue trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica. Su estado de salud no ha sido informado.
La vialidad presentó afectaciones en los carriles centrales de Avenida Ermita durante varias horas, mientras se realizaban las labores de retiro de los vehículos siniestrados y se llevaban a cabo las diligencias correspondientes.
