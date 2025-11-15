Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Sábado 15 de Noviembre 2025

Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales, congestión vehicular, así como las marchas y movilizaciones previstas para este sábado 15 de noviembre en distintos puntos del país. Las autoridades hicieron un llamado a los automovilistas para tomar precauciones, ya que algunas de estas afectaciones podrían prolongarse a lo largo del día.

Las autoridades reiteraron la importancia de que los conductores consulten el estado actual de las vías antes de salir a carretera. Para ello, recomendaron revisar de forma constante las cuentas oficiales @GN_Carreteras y @CAPUFE, donde se actualiza en tiempo real la información sobre accidentes, obras, manifestaciones y condiciones climatológicas adversas. También pidieron a la ciudadanía manejar con precaución, respetar los señalamientos viales, salir con anticipación y evitar, en la medida de lo posible, las zonas donde se reportan conflictos o cierres prolongados.

A continuación, se presenta un listado de las carreteras afectadas por bloqueos, siniestros o reducción de carriles, con el fin de que los automovilistas puedan planear rutas alternas y evitar retrasos significativos en sus traslados.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros:

06:07 horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Autopista Puebla - Acatzingo, km 139, dirección Puebla. Cierre a la circulación por atención de choque de costado entre tracto camión y pipa que transporta material peligroso. Toma tus precauciones.

04:44 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN Autopista Tijuana - Ensenada, km 30, dirección Tijuana. Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra objeto). Maneja con precaución.

Historias recomendadas: