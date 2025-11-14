Frente Frío 14 'Congelará' a México del 14 al 16 Noviembre, Hasta con Posible Caída de Nieve

Conformes pasan los días y se acerca diciembre las temperaturas gélidas se siente con más intensidad, prueba de ello son las heladas que traerá consigo el Frente Frío número 14, en N+ te decimos cómo se moverá el termómetro del 14 al 16 de noviembre de 2025 en México.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional el Frente Frío 14 se sentirá con fuerza el fin de semana, del 14 al 16 de noviembre, y se advierte que habrá temperaturas heladas de hasta -15°C e incluso la caída de nieve en varios estados.

¿Dónde se esperan temperaturas de -15 grados en México?

El viernes 14 de noviembre se espera que en la noche existan temperaturas heladas de hasta -15°C en los siguientes estados:

Baja California

Chihuahua

Durango

¿Se espera la caída de nieve? Conoce dónde y cuándo

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional se pronostica que por los efectos del Frente Frío 15, el lunes 17 de noviembre, se presente la caída de nieve o aguanieve, en los estados de Baja California y Sonora.

¿Cuándo se esperan afectaciones por el frente frío 15 en México?

El lunes 17 de noviembre de 2025 en la noche se prevé que se acerque el nuevo frente frío número 15, al noroeste de México, y traiga descenso de temperatura y posible caída de nieve o aguanieve en:

Baja California

Sonora

Estos estados resentirán temperaturas heladas del 14 al 16 de noviembre de 2025

Se esperan temperaturas mínimas de -15 a -10 °C en la madrugada del domingo 16 de noviembre en las zonas serranas de:

Baja California

Chihuahua

Durango

¿Dónde se sentirán temperaturas de -10 a -5 °C la madrugada del domingo?

Las bajas temperaturas de -10 a -5 °C con heladas en la madrugada del domingo se sentirán en zonas serranas de Sonora.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C

Zacatecas

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo en:

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Veracruz

Oaxaca

¿Se esperan más frentes fríos en México en lo que queda de 2025?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional se pronostican 48 frentes fríos para 2025-2026, durante los meses de diciembre y para enero, cuando se prevé las temperaturas desciendan más.

