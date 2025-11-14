¿Qué Eventos Hay en el Zócalo CDMX Mañana 15 y 16 de Noviembre? Lista y Horario de Actividades

Este fin de semana habrá mucho movimiento en la capital del país, por eso mucha gente se pregunta cómo está el Zócalo de la CDMX hoy, y para salir de dudas, acá te decimos qué eventos hay mañana 15 y el 16 de noviembre 2025, con el horario de cada una de las actividades que se van a realizar en la plancha del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Durante el jueves 13 y viernes 14 de noviembre, integrantes de la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación) se hicieron presentes en el Zócalo CDMX a manera de protesta y por el paro nacional de maestros fijado para estas dos fechas.

¿Qué eventos hay en el Zócalo CDMX el 15 y el 16 de noviembre 2025?

Para este sábado 15 de noviembre el evento que habrá en el Zócalo es la marcha Generación Z 2025, la cual pretende dar inicio desde la mañana del día. La idea es empezar la manifestación en el Ángel de la Independencia y de ahí avanzar hasta la plancha de la Plaza de la Constitución.

Además, también se tiene programada la marcha de Bata Blanca, en la médicos y enfermeros exigirán mejorar en el sector salud. Esta movilización está planeada para iniciar a las 10:00 horas del 15 de noviembre 2025 y coincidirá con la manifestación de la Generación Z.

El evento que habrá en el Zócalo capitalino el domingo 16 de noviembre es el Gran Baile de Danzón, que dará comienzo durante la tarde en la Plaza de la Constitución. La invitación es a formar parte de una coreografía masiva que cree un espectáculo para personas de todas las edad. Además, dicha actividad es totalmente gratis.

¿A qué hora empieza el evento en el Zócalo este 15 y 16 de noviembre 2025?

La marcha de la Generación Z al Zócalo dará inicio en punto de las 11:00 horas de la mañana de este 15 de noviembre. No tiene horario de finalización, pero se espere que el movimiento tenga una duración de dos a tres horas, aproximadamente.

Para el domingo, el Gran Baile de Danzón en el Zócalo empieza a las 14:00 horas del 16 de noviembre 2025. El ambiente estará acompañado por agrupaciones emblemáticas del género, como la Orquesta Failde, Acerina y su Danzonera y Danzonera La Playa de Gonzalo Varela.

¿Cómo está el Zócalo hoy?

Debido a las protestas de los maestros de la CNTE y la marcha de la Generación Z, elementos de seguridad colocaron barricadas de concreto en el primer cuadro del Centro Histórico y en la plancha del Zócalo hay vallas y muros que protegen Palacio Nacional.

Debido a todos los eventos que hubo y habrá en el Zócalo este 15 y noviembre 2025, la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2 del Metro CDMX se mantiene cerrada hasta nuevo aviso.

