Frío en CDMX: Lista de Alcaldías en Alerta por Bajas Temperaturas Mañana 15 de Noviembre 2025

No olvides los guantes y la bufanda: el frío seguirá en la Ciudad de México, por lo que el Gobierno de CDMX lanzó alerta naranja y amarilla para varias alcaldías por las bajas temperaturas para mañana, 15 de noviembre de 2025; aquí te damos los detalles sobre el pronóstico del tiempo para la capital del país.

Frío intenso invade la CDMX

Esta semana hizo mucho frío en la Ciudad de México. Tan solo el lunes, la temperatura máxima fue de 14 grados centígrados. Desde entonces, todos los días hay alerta por las bajas temperaturas.

Pero, ¿por qué hace tanto frío en CDMX? El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que una masa de aire polar y el frente frío 13 invadieron gran parte del país, por lo que se sintieron las bajas temperaturas en la capital del país.

La noche del jueves, 13 de noviembre de 2025, ingresó a nuestro país el nuevo frente frío 14, que seguirá provocando bajas temperaturas y lluvias en varios estados de la República mexicana; de hecho, Quintana Roo activó alerta por las intensas precipitaciones que se van a registrar en la Península de Yucatán.

El SMN detalló que el sábado, 15 de noviembre de 2025, el frente frío 14 recorrerá gran parte del país, en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionará lluvias fuertes, vientos y más frío.

Lista de alcaldías en alerta naranja por frío en CDMX

Ante el pronóstico del tiempo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México anunció que las siguientes alcaldías están en alerta naranja, por el frío intenso de mañana:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

De acuerdo con la alerta, estas cinco alcaldías de CDMX registrarán heladas de entre 1 y 3 grados centígrados, desde el primer minuto del sábado, hasta las 08:00 horas.

Lista de alcaldías en alerta amarilla

Las alcaldías en alerta amarilla son las siguientes:

Gustavo A. Madero (GAM)

Tláhuac

Venustiano Carranza

Xochimilco

En estas alcaldías, se prevé que se registren temperaturas entre 4 y 6 grados centígrados durante la madrugada y hasta las 08:00 horas.

