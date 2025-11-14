Inicio Estados Alerta en Quintana Roo; Se Prevén Lluvias Intensas y Oleaje Elevado en Estos Municipios

Alerta en Quintana Roo; Se Prevén Lluvias Intensas y Oleaje Elevado en Estos Municipios

|

N+

-

Para hoy, 14 de noviembre de 2025, se prevén lluvias intensas y oleaje elevado en estos municipios de Quintana Roo

Se prevén lluvias intensas y oleaje elevado

Se prevén lluvias intensas y oleaje elevado en Quintana Roo. Foto: Cuartoscuro

COMPARTE:

En Quintan Roo, los equipos de emergencia y Protección Civil se encuentran activos hoy, 14 de noviembre de 2025, ante el pronóstico de lluvias intensas y oleaje elevado.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en las próximas horas se pronostican lluvias puntales fuertes, descargas eléctricas y oleaje elevado en varios municipios de Quinta Roo, estos son:

  • Felipe Carrillo Puerto.
  • Othón P. Blanco.

Noticia relacionada: ¿Cuándo Ingresa el Nuevo Frente Frío Número 15 al País? En Estos Estados se Sentirán Heladas

Piden a la población tomar precauciones

Mediante redes sociales, la gobernadora del estado, Mara Lezama, pidió a la población tomar precauciones ante el pronóstico de lluvias torrenciales de hasta 250 mm en el sur del estado.

Las lluvias serán provocadas por canales de baja presión sobre el sureste mexicano, en combinación con el ingreso de humedad del golfo de México y mar caribe, y con inestabilidad atmosférica, lo que provocará chubascos y lluvias fuertes en dicha región, incluida la península de Yucatán.

También se prevén lluvias aisladas en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. En Campeche, en los municipios de Palizada, Carmen y Calakmu.

Se prevé viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h en zonas de tormenta, así como oleaje elevado de 1.5 a 2.5 metros de altura en Quintana Roo.

No se descarta la formación de trombas marinas en la costa sur de Quintana Roo.

Además, un nuevo frente frío se aproxima al noroeste mexicano,mismo que  interaccionará con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro polar y subtropical, generando rachas de viento de hasta 60 km/h y descenso de las temperaturas, así como lluvias fuertes con descargas eléctricas en Baja California. 

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar
 

Lluvias e Inundaciones
Inicio Estados Alerta quintana roo lluvias intensas oleaje elevado 14 de noviembre 2025 clima municipios