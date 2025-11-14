Alerta en Quintana Roo; Se Prevén Lluvias Intensas y Oleaje Elevado en Estos Municipios

En Quintan Roo, los equipos de emergencia y Protección Civil se encuentran activos hoy, 14 de noviembre de 2025, ante el pronóstico de lluvias intensas y oleaje elevado.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en las próximas horas se pronostican lluvias puntales fuertes, descargas eléctricas y oleaje elevado en varios municipios de Quinta Roo, estos son:

Felipe Carrillo Puerto.

Othón P. Blanco.

Piden a la población tomar precauciones

Mediante redes sociales, la gobernadora del estado, Mara Lezama, pidió a la población tomar precauciones ante el pronóstico de lluvias torrenciales de hasta 250 mm en el sur del estado.

⛈️ Quintanarroenses, tomemos precauciones. Se pronostican lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 mm en el sur del estado, además de descargas eléctricas ⚡️, vientos con rachas de 35 a 50 km/h y oleaje 🌊 de hasta 2.5 metros en nuestras costas.



Las lluvias serán provocadas por canales de baja presión sobre el sureste mexicano, en combinación con el ingreso de humedad del golfo de México y mar caribe, y con inestabilidad atmosférica, lo que provocará chubascos y lluvias fuertes en dicha región, incluida la península de Yucatán.

También se prevén lluvias aisladas en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. En Campeche, en los municipios de Palizada, Carmen y Calakmu.

Se prevé viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h en zonas de tormenta, así como oleaje elevado de 1.5 a 2.5 metros de altura en Quintana Roo.

No se descarta la formación de trombas marinas en la costa sur de Quintana Roo.

Además, un nuevo frente frío se aproxima al noroeste mexicano,mismo que interaccionará con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro polar y subtropical, generando rachas de viento de hasta 60 km/h y descenso de las temperaturas, así como lluvias fuertes con descargas eléctricas en Baja California.

Con información de N+

