Cierre en Circuito Interior Hoy: Alternativa Vial a Bloqueo en CDMX

Este viernes, 17 de abril de 2026, se registra un bloqueo en Circuito Interior José Vasconcelos, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX). Te decimos las alternativas viales.

Se trata de integrantes Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE) que bloquean ambos sentidos del Circuito Interior, para exigir:

Disminución en el cobro de tarifas eléctricas.

Recuerda que las autoridades capitalinas esperan 3 marchas, 12 concentraciones, 1 rodada motociclista, 3 rodadas ciclistas, 1 rodada en patines y 16 eventos de esparcimiento durante la jornada de este viernes en la capital del país. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Video: Bloqueo en Circuito Interior Hoy; Así la Afectación Vial Afuera de Profeco

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Rutas alternas por bloqueo en Circuito Interior

Los integrantes de la ANUEE se reunieron desde muy temprano afuera de las oficinas de la La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), provocando caos vial en la zona; estas son las alternativas viales:

Para quienes van a la zona norte: Avenida Mazatlán, en la colonia Condesa.

Para quienes van rumbo al sur: General Pedro Antonio de los Santos.

Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados, evitar la zona, en la medida de lo posible, y usar las rutas alternas.

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Con información de N+

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