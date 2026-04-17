Mega Marcha de Jubilados y Policías Hoy en CDMX: Puntos Afectados por Protestas en el Centro

¡Toma precauciones! Este viernes 17 de abril de 2026, diversas organizaciones saldrán a las calles y realizarán mega marchas en el centro de la Ciudad de México (CDMX), por lo que se prevén severas afectaciones viales en esa zona.

Se trata de distintas movilizaciones de las siguientes agrupaciones:

Alianza Nacional de Jubilados de Pemex, CFE, Luz y Fuerza del Centro y Banobras

Jubilados y Pensionados de la Comisión Federal de Electricidad

Vanguardia Mexicana de Trabajadores y Extrabajadores de Seguridad Pública y Plata y Oro A.C.

Aquí te brindamos detalles de esas marchas en la CDMX, para que consideres rutas alternas y no se te haga tarde en tus traslados diarios.

También puedes seguir todos los canales de N+ para conocer sobre los otros bloqueos previstos para hoy, así como la situación en las calles y en los sistemas de transporte público en la Ciudad de México.

Noticia relacionada: Marchas HOY 17 de Abril de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones.

Marcha de jubilados

La primera movilización comenzará a las 09:00 horas en la alcaldía Cuauhtémoc, donde jubilados y pensionados de CFE se concentrarán en dos lugares principales:

Lugar 1 : Edificio Corporativo de la CFE en Paseo de la Reforma 164, colonia Juárez.

: Edificio Corporativo de la CFE en Paseo de la Reforma 164, colonia Juárez. Lugar 2: Comisión Federal de Electricidad, en Río Ródano 14, colonia Cuauhtémoc,

De ahí, los manifestantes partirán en marcha al Hemiciclo a Juárez, con la finalidad de rechazar la modificación del artículo 127 constitucional, en lo referente a la retroactividad en materia de límites de jubilaciones y pensiones de las entidades públicas, de acuerdo con información de la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX.

Mega marcha de Alianza de jubilados

En tanto, a las 10:00 horas, la Alianza Nacional de Jubilados de Pemex, CFE, Luz y Fuerza del Centro y Banobras partirá de la Estela de Luz rumbo al Senado de la República. Lo anterior en demanda de lo siguiente:

Suspensión o revisión de la reforma constitucional que busca impedir las llamadas “pensiones doradas” en las entidades públicas.

Respeto a los derechos adquiridos y a la certeza jurídica.

Implementación de reglas claras y leyes secundarias antes de cualquier cambio.

Además, en denuncia de la falta de estudios y los posibles efectos discriminatorios de la reforma.

Los manifestantes realizarán un mitin a las 11:00 horas, en el exterior del Senado de la República, así como una conferencia de prensa con el fin de dar a conocer sus demandas. La SSC previó un aforo de 300 personas.

Otra mega marcha en centro CDMX

También a las 10:00 horas, alrededor de 500 miembros de la Vanguardia Mexicana de Trabajadores y Extrabajadores de Seguridad Pública y Plata y Oro A.C. protestarán en la alcaldía Cuauhtémoc.

Acudirán a la Secretaría de Gobierno, en la Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, en demanda de estos puntos:

Aumento salarial del 9% basado en el salario mínimo.

Protección legal para policías y bomberos.

Condiciones laborales justas.

Respeto a sus cajas de previsión.

Medidas contra el acoso y la corrupción.

Los manifestantes realizarán un mitin a las 10:00 y tendrán una reunión con autoridades a las 11:00 horas, para dar seguimiento a la atención de sus demandas.

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spb